Проблемы с безвизом, досрочные выборы, отношения с США. Мнение Павлива

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Европейский парламент одобрил предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Это решение поддержал 521 европарламентарий, против были 75 евродепутатов, а 36 – воздержались.

Новость об одобрении безвиза с ЕС встретили овациями в Верховной Раде. Но президент Петр Порошенко сразу призвал всех к сдержанности, ведь чтобы решение о введении безвизового режима для Украины вступило в силу, еще надо поработать.

Глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила о том, что увольняется. Правда, случилось это под давлением митингующих, которые проводили акцию протеста под ее имением. Официального подтверждения этого заявления нет. В пресс-службе НБУ заверили, что заявление Гонтарева не подавала.

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что если Украина откажется от Минских договоренностей и выйдет из переговорного процесса, то может лишиться поддержки западных партнеров.

Эти и другие ключевые события четверга, 6 апреля, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт Михаил Павлив.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УКРАИНЕ БЕЗВИЗА С ЕС

Сегодня день под эгидой безвиза проходит, думаю, это не один день будет длиться…

– Я был бы искренне счастлив, если бы это был единственный день, который бы начался и закончился. Потому что ничем, кроме проблем, это для Украины не обернется.

Почему? Какие проблемы?

– Во-первых, главная проблема – это фрустрация наших граждан, наших еврооптимистических хомячков. Потому что вот эта эйфория, которую пытаются власти сейчас раскачивать, это чистой воды евроинтеграция для лохов, извините за такой нелитературный термин. Это всего лишь либерализация, а не отмена виз при поездках краткосрочных в ЕС.

По большому счету, практика той же Молдовы говорит о том, что значительная часть людей просто заворачивается на границе. А еще довольно значительная часть просто является нарушителями. И в Молдавии сейчас целый ворох проблем с этим связаны, и отношения с ЕС значительно ухудшились из-за того, что большое количество граждан Молдавии едут по краткосрочным туристическим визам и остаются нелегалами. Это сонмище вливается в огромный поток, который идет сейчас в Европу и вызывает огромные негативные настроения у европейцев.

Понятное дело, что решение по Украине – политическое, но это будет очень больное и для нас, и для европейцев решение. И последствия будут очень больные.

Для европейцев понятно, а нам то что?

– Это просто закончится тем, что по итогу, во-первых, Украина еще сильно утратит в собственном имидже в Европе.

Есть механизм приостановления этого решения.

– Да. Я полагаю, что пока из политических соображений, даже при наличии серьезных проблем, эти механизмы не будут включаться пока. Их на самом деле вводили для острастки, чтобы надавить еще на Грузию и Украину, чтобы они еще и еще больше предприняли неких шагов, которые там предполагали необходимыми для интересов европейских.

Если бы европейцы по-настоящему воспринимали нас как государство, которое имеет перспективу евроинтеграции, всеобъемлющую, наверное, бы условия евроассоциации, экономической и политической части, были бы для нас куда более толерантные и выгодные.

Какие условия, выполненные Украиной, невыгодные?

– Я говорю в данном конкретном случае об евроассоциации. Что она абсолютно невыгодна Украине, это очевидно. Подлинное отношение проявляется как раз в условиях этой самой евроассоциации, где совершенно невыгодно для Украины.

А это политическое решение – они потерпят, поскрипят… ежики поплачут, но продолжат есть этот кактус. Пока им это нужно, пока для них это инструмент политический, но не более того. Политический инструмент, опять же, гораздо более важный для них в отношениях с РФ.

О ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ

Получим мы безвиз и, возможно, представители пропрезидентской силы, парламентской, готовы будут пойти на выборы на волне этой победы. Более того, транш мы получили. Выборов не будет?

– "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи". На самом деле, все очень просто. Конечно же, граждане, начальнички с улицы Банковой продают это страшной победой. Конечно же, это сейчас не

получится украинцам продать после тарифов, после абонплат, после украинских холодильников, где даже мышей повешенных уже нет.

Тяжело продать безвиз и транш, очередной долг для последующих украинских поколений продать как победу, хотя они пытаются, ведь что им еще продавать как победу. Выборы будут хотя бы в простой логике, что в 2019 году они так точно будут. Но, по слухам, они будут пораньше чуть-чуть.

Оппозиция говорит, что это будет вот в этом году, что пока маловероятно. А вот то, что они будут в следующем году, повероятнее, что называется. И если бы я вдруг оказался политтехнологом Банковой, я бы, конечно, проводил президентские внеочередные выборы, а уж потом на волне довольно вероятной, давайте говорить прямо, победы 50 на 50, как минимум, Порошенко попытался бы гальванизировать труп оранжевых майданных партий под "провидом" президента.

Проевропейские силы говорят, что это наоборот…

– Сценарий Кремля.

Среди прочего, что это они нивелируют достижения украинско-европейские на нашем пути к евроинтеграции, выдумывают какие-то мифы, что нас вернут на границе, что никого пускать не будут и не ждут, что это необходимое решение, так временно.

– А что им еще говорить? Если совсем уж по-простому оценивать психологию масс, избирательных масс, назовем так, не приведи бог по-другому подумать, если по-простому оценивать, то любая власть, которая вдруг начинает говорить о внеочередных выборах, это всегда для власти имиджевые потери. То есть это всегда удар по репутации.

Хорошая власть, успешная, любимая не говорит о внеочередных выборах. Это аксиома. Поэтому, конечно же, любая власть, ежели и идет на внеочередные сценарии, всегда это преподносится, что или под давлением общественного мнения, или, жертвуя собой, ради преодоления некого кризиса, или еще чего-то, но никогда не скажут просто потому, что не очень получается, надо это перевернуть, переформатировать, чтобы полегче стало не нам, избирателям, не нам, обывателям, а ей, власти.

У них майский, июньский период, вторая часть, финишная часть нынешней сессии, у них, конечно, главная задача – попытаться укрепить несуществующую коалицию, как-то ее оформить как реальную. Если не получится, уже осенью пойдут на выборы.

Если чуть-чуть они отползут, что называется, и безвиз им, кстати, в информационном смысле немножечко поможет, конечно же, тем более, у Гройсмана 14 апреля заканчивается защищенный период, и тот самый транш им чуть-чуть поможет. Они, может быть даже летом, осенью пойдут на телодвижения с тарифами, возьмут и снизят их на ноль, какую-то часть процента, возьмут и чуть-чуть повысят пенсии, возьмут и чуть-чуть повысят зарплаты госслужащим разного рода, иждивенцам государственным, и тогда они могут на волне как бы подросшего немножко рейтинга играть в игры про выборы, потому что ни в коем случае им нельзя проводить сначала парламентские, потом президентские.



О ВОЗМОЖНОЙ ОТСТАВКЕ КАБМИНА



Арсений Яценюк сегодня сказал, что Владимир Гройсман – лучший премьер, комментируя возможную отставку Кабмина. Что это значит? Укрепление коалиции?

– Честно говоря, мне малопонятно, в чем заключается смысл этого реверанса Гройсману. Мне кажется, что это очень тонкий троллинг со стороны Арсения Петровича, потому что на самом деле там войнушка идет не на жизнь, а на смерть вот такая подковерная, внутри коалиции, и этот «лещ», назовем это так, в адрес Владимира Борисовича может быть вполне многозначительным.

Потому что идет совершенно очевидная попытка «Народного фронта» отмотать ситуацию, перетянуть, если не в свою пользу, хотя бы паритет контроля над финансовыми потоками, бюджетными вопросами, властными вопросами, и в этом сейчас весь смысл возможного назревающего кризиса, и не воспринимал бы прямым образом эту фразу.

ОБ ОТСТАВКЕ ГЛАВЫ НАЦБАНКА

Глава НБУ Валерия Гонтарева сегодня вскользь сказала, что написала заявление об отставке, и что когда вернется президент из Дании, возможно, подпишет ее заявление. Как вы это прокомментируете?

– Я Валерии Гонтаревой искренне этого желаю, она, честно говоря, давным-давно хочет сбежать с этой работы. Моральное здоровье и здоровье физическое человека должно быть превыше всего. В частности, касательно Валерии Гонтаревой тоже. Поэтому дай Бог, чтобы сбылась ее мечта, и она сбежала.

Это ее мечта сейчас?

– Это мечта ее последний год, вообще-то. Она заходила в свое время в НБУ на год, не больше того, у нее были очень короткие, очень понятные цели и задачи. А она, по большому счету, выгребла… эдак треть негатива, связанного с действующей украинской властью.

Тогда почему президент не торопится с этим решением?

– Потому что президент не хочет эту треть на себя брать, вот и все. У него и так антирейтинг зашкаливает. Зачем ему еще эти гембели, как говорят в Одессе.

Вы говорите, что этот негатив упадет на президента, не на нового главу НБУ?

– Безусловно. Ежели вы проследите, Порошенко вообще большой мастак перебрасывать мяч негатива на кого-то еще. То на Арсения Яценюка, то на Владимира Гройсмана, то еще на кого-то, лишь бы не на себя. Но он потихоньку все равно на себя собирает.

Так вот, сейчас уход Гонтаревой, конечно же, будет не на руку президенту. Но я думаю, что он будет вынужден пойти ей навстречу.

И понятно, кто займет ее место?

— Непонятно совершенно. У меня есть предположение, что это будет либо кто-то из нардепов, либо кто-то из совета НБУ.

Но это будет фигура политическая?

– Безусловно.

Партия "Национальный корпус" заявляет, что намерена после 10 апреля физически остановить деятельность российских банков в Украине. Что это значит?

– Это политическая деятельность, вне всякого сомнения. А политическая деятельность любой организации радикального, праворадикального, не важно, радикального толка, националистические политические силы так или иначе исповедуют радикальные формы действия.

Так вот логика их политической деятельности заключается в доминировании простых решений, простых действий, прямых действий. Вот физически остановить – это технология прямого действия. То есть, они работают на собственный электорат, их собственный электорат ожидает ровно таких действий. Вот и все. Все в этой стране уже пошли на выборы.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С США



Посол США в Украине считает, что если Украина откажется от Минских договоренностей, выйдет из переговорного процесса, она может лишиться поддержки западных партнеров. Почему сейчас об этом заговорили?

– Скажем для начала так: госпожа Йованович последние пару месяцев живет на чемоданах. Она точно не принадлежит ни к команде господина Трампа, ни к команде господина Тиллерсона, ни к Республиканской команде как таковой даже в широком смысле.

По большому счету, если сравнить активность присутствия в украинском политическом пространстве, поле предыдущего посла и нынешнего посла, то, конечно, госпожа Йованович, вообще в принципе отсутствует по сравнению с предыдущим послом, и это ее заявление – это большой сигнал.

По большому счету, Госдепу сейчас вообще не до нас, совсем, что называется, и то, что она получила какой-то сигнал, естественно, это не ее инициатива, это даже к гадалке не ходи, говорит только о том, что произошло что-то такое – или осознание, или катарсис наступил в Госдепе, или еще какие-то невербальные и конкретно непубличные прозвучали какие-то сигналы от Украины, что там озаботились настолько, что погнали госпожу Йованович под софиты, к микрофонам и на камеры, что называется.

По-видимому, это связано либо с пониманием того, что Украина и конкретно команда президента не хочет выполнять Минские соглашения, либо это связано с какими-то сигналами или фразами, прозвучавшими в непубличной плоскости, связанные с Минскими соглашениями.

Я бы еще на кое-то серьезное указал. Ребекка Хармс сегодня сделала заявление, по мне, так это разорвавшаяся бомба. Она провалилась под этими руинами этого безвиза из папье-маше, а на самом деле, это куда важнее, чем этот мнимый безвиз.

Ребекка Хармс сказала, что в рамках этого минского процесса невозможно установить постоянное перемирие. Необходима миротворческая миссия, необходимы голубые каски, необходима буферная зона – по большому счету, ровно то, что говорят эксперты, ратующие за настоящий мир уже два с лишним года. Это говорит о том, что что-то происходит там, глубоко под ковром этого процесса, и они приходят к пониманию, что это должны быть голубые каски.

Какой-то новый этап? К чему нам готовиться?

– Это самый сложный вопрос. Мы в узком политэкспертном кругу анализировали ситуацию, как может ситуация вокруг «минска» развиваться и, например, сложился такой консенсус мнения, что, скорее всего, сейчас это игра Берлина, в первую очередь.

Французам не до нас, у французов президентские выборы, причем выборы, которые происходят полностью по-нашему постсоветскому сценарию в кои-то веки, когда началась игра всерьез, у них пошло применение тех же самых грязных технологий, которые работали у нас. Никакие они не чистоплюи и не белошвейки. Все эти надуманные уголовные дела, вся эта мерзость – все это мгновенно у французов вылезло.

Американцам не до нас: у американцев есть Ближний Восток и есть внутренняя повестка. Единственные, кому это всерьез надо, даже не русские, поверьте, при том, что у них есть свое видение, но русские уже пошли в избирательную кампанию марта 2018 года. Они сейчас занимаются квазиинтеграцией.

Берлин – единственный фактор, которому нужен сейчас успех на этом направлении. Они все еще могут этот успех впихнуть в вагончик избирательной кампании госпожи Меркель. Если вдруг сейчас будут серьезные подвижки на украинском "фронте" дипломатическом, Меркель это точно себе в виде ордена повесит на грудь и пойдет бить Шульца этим орденом по голове. Если у них вот сейчас в мае, до июня не получится, они вообще задвинут нас в дальний ящик.

Ранее эксперт Ирина Ивашко в эфире "ГС" подчеркнула, что голосование за безвиз для Украины в Совете министров ЕС пройдет позитивно, даже если несколько министров будут против.

А член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева в эфире "ГС" проанализировала, когда и при каких условиях Украина сможет стать энергонезависимой.