"Я пишу заявление об отставке". Гонтареву заблокировали на выезде из дома

На стене одного из зданий люди нарисовали свинью с шарфиком в цвета российского флага. Кроме того, они принесли плакат 1000-гривневой купюры с портретом Гонтаревой.

facebook.com/politicalpartynationalcorps Активисты заблокировали автомобиль Гонтаревой около ее дома

Выйдя из дома, Гонтарева посоветовала протестующим обратиться с соответствующим вопросом к президенту Петру Порошенко и Верховной Раде.

facebook.com/politicalpartynationalcorps Активисты заблокировали автомобиль Гонтаревой около ее дома

"Мне не стыдно ни минуты за те реформы, которые я сделала в стране", — подчеркнула глава НБУ. "Я пишу заявление об отставке, а не назначаю кого-то на свое место", — добавила она.

Гонтарева прошла пешком несколько десятков метров, после чего села в автомобиль и уехала.

МВФ в понедельник, 3 апреля, одобрил выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи. Решение МВФ было принято, несмотря на то, что днем ранее озвучивалось, что руководство Национального банка Украины проверяют на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков.

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Ранее замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила, что Валерия Гонтарева написала заявление об отставке. Позже банк выступил с опровержением этой информации.