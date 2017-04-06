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    "Я пишу заявление об отставке". Гонтареву заблокировали на выезде из дома

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    Гонтарева близка к провалу (78)

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    Утром в четверг под домом председателя Национального банка Валерии Гонтаревой прошла акция протеста. Участники требовали закрытия "дочек" российских банков в Украине и отставки самой Гонтаревой. Та, в свою очередь, заявила, что ей не стыдно за свои реформы.
    112 Украина/Youtube

    На стене одного из зданий люди нарисовали свинью с шарфиком в цвета российского флага. Кроме того, они принесли плакат 1000-гривневой купюры с портретом Гонтаревой.

    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Активисты заблокировали автомобиль Гонтаревой около ее дома

    Выйдя из дома, Гонтарева посоветовала протестующим обратиться с соответствующим вопросом к президенту Петру Порошенко и Верховной Раде.

    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Активисты заблокировали автомобиль Гонтаревой около ее дома

    "Мне не стыдно ни минуты за те реформы, которые я сделала в стране", — подчеркнула глава НБУ. "Я пишу заявление об отставке, а не назначаю кого-то на свое место", — добавила она.

    Гонтарева прошла пешком несколько десятков метров, после чего села в автомобиль и уехала.

    МВФ в понедельник, 3 апреля, одобрил выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи. Решение МВФ было принято, несмотря на то, что днем ранее озвучивалось, что руководство Национального банка Украины проверяют на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков.

    Читайте также: Проблемы банковской системы вызваны провальной работой Гонтаревой

    Ранее замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила, что Валерия Гонтарева написала заявление об отставке. Позже банк выступил с опровержением этой информации.

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