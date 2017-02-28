Павлив: Аваков - реальная сила, на которую опираются "ястребы"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности на прошлой неделе принял решение рекомендовать снять с рассмотрения депутатский проект постановления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Постановление 2846 о снятии с должности министра внутренних дел Арсена Авакова должно быть снято вообще с рассмотрения как потерявшее актуальность", — заявил председатель комитета, народный депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин.

Политический эксперт, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив убежден, что уход Арсена Авакова с поста главы МВД разрушит всю конфигурацию власти, которая функционирует в Украине последние три года.

"Арсен Аваков — неотъемлемая часть действующей конфигурации власти. Фактически Аваков и министр юстиции Петренко — точка реальной силы, на которую опирается группа людей во власти, которая афилирована с "Народным фронтом". Ни Александр Турчинов, ни Андрей Парубий, а именно Аваков является этой точкой опоры. Если убрать Авакова, то разрушится вся конфигурация власти, которая функционирует последние три года. Некий изначальный понятийный договор между командой президента Петра Порошенко и командой Арсения Яценюка, Турчинова и Авакова. Пока действующая власть не готова к серьезному переформатированию, глава МВД будет находиться на своем посту. Как только возникнет вариант для перестройки, президент, безусловно, будет заинтересован в том, чтобы отодвинуть от власти такого крупного политика как Арсен Аваков", — считает Павлив.

По его мнению, раньше весны глава МВД не покинет свой пост.

Читайте также: Зоозащитники о бездомных животных: улицы Киева залиты кровью

"Сегодня Аваков контролирует правоохранительную вертикаль, популярен в среде бывших добровольческих батальонов, которые входят в состав Национальной гвардии. Для Порошенко Аваков — серьезный фактор риска, и как силовик, и как политик. Но пока президент не готов к переформатированию, Аваков будет оставаться на своем посту. Команда президента занимается концентрацией власти в последние три года. Да, Банковой активно ищутся варианты и, может быть, будет найдены. Это мы узнаем уже весной", — подытожил политолог.