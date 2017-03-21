Порошенко боится досрочных выборов - Павлив

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Сторонники условной "партии мира" постепенно занимают все более активную общественно- политическую позицию, тогда как "оранжевый электорат" пребывает в состоянии депрессии и разочарования. Власть понимает это и опасается ситуации, при которой придется пойти на досрочные выборы. Об этом сказал РИА Новости Украина политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Совете регионального развития в понедельник, заявил, что он категорически против проведения досрочных выборов. По его словам, такая "лукавая идея" продвигается Кремлем, тогда как досрочным выборы относятся к рискам, угрожающим экономическому росту страны. Порошенко пояснил, что после "революции достоинства" в выборах была реальная необходимость, а сейчас в результате все равно не получится избрать парламент с большим реформаторским потенциалом, нежели тот, что сейчас работает.

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Парламент Украины текущего созыва был избран на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, срок его полномочий истекает в 2019 году. Согласно данным соцопросов, деятельность парламента не поддерживают 87% украинцев.

"Порошенко понимает — ситуация такова, что, вполне возможно, придется пойти на досрочные выборы, а не хочется. В общественных настроениях происходят изменения… Он понимает, что курс, который выбрал он и его окружение, сначала "коалиция пяти" (партий — Ред.), потом "коалиция двух" — что этот курс не находит поддержку электората. Рейтинг его партии и рейтинг его партнеров по коалиции в сумме — меньше 10%. Это говорит о том, что он… Есть пословица: "чует кошка, чье мясо съела". Порошенко понимает, что они полностью провалились — и опасается выборов, которые более чем вероятны. Поэтому и начинает рассказывать эти мантры — это самовнушение своего рода", — сказал Павлив.

По словам политолога, наблюдается рост, условно говоря, "бело-синего" электората, растет его общественная и политическая активность, он "возвращается к активной политической позиции".

"А условный "оранжевый" электорат, наоборот, сейчас находится в прострации и в депрессии, в состоянии пессимизма и разочарования, в режиме "внутренней эмиграции", — сказал Павлив. По его словам, в условном "оранжевом" лагере ко многим уже "приходит крамольная мысль о том, что по сравнению с нынешней властью, раньше было куда лучше".

Эксперт также отметил, что наметилась возможная (он это подчеркнул) перспектива консолидации "бело-синих" политсил.

"Дело в том, что у тех, кто эксплуатирует эту "бело-синюю" нишу, такие силы как "Наш край", "Видродження", у них наступает серьезное прозрение… Они понимают, что сами по себе они довольно-таки ничтожны, с точки зрения электоральной поддержки… И потому перспектива кристаллизации, консолидации вокруг "Оппозиционного блока" существует", — отметил политолог.

В целом, по словам Павлива, ситуация складывается такая: "партия мира" начинает теснить "партию войны".

Речь идет не только о перевыборах Верховной Рады. Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в администрации президента серьезно рассматривают возможность проведения осенью досрочных парламентских и президентских выборов. По его словам, такой план рассматривается по той причине, что "президент теряет доверие, и боится, что через год ему будет очень тяжело думать о следующем сроке".

Политолог Андрей Золотарев в эфире радиостанции Голос Столицы отметил, что Порошенко "колоссально потерял рейтинг, но сохранил легитимность". Однако, по словам эксперта, фокус-группы, проводимые в разных регионах страны, "показывают вот этот тоненький рейтинг, на котором держится легитимность Порошенко, поскольку боятся, перефразируя Стругацких, что вслед за серыми придут черные, что будет еще хуже….".

Согласно результатам общенационального (на подконтрольных Киеву территориях) опроса, проведенного в декабре 2016 года Фондом "Демократические инициативы", если бы парламентские выборы состоялись в ближайше время, в Раду прошли бы 7 партий.

"Батькивщина" получла бы 11% голосов, за Блок Петра Порошенко "Солидарность" проголосовали бы 9%, за "Оппозиционный блок" — 9%, за "Радикальную партию" — 7,8%, за партию мэра Львова Андрея Садового "Самопомич" — 7,6%, за "Гражданскую позицию" — 5,4%, за партию "За жизнь" — 5,7%. Остальные партии набирают меньше 5% и не проходят в парламент.