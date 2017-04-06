Корнейчук: Запад больше не будет спасать Порошенко

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РИА Новости Украина

Встреча "нормандской четверки" станет логическим продолжением переговоров Тиллерсона-Лаврова в Москве 12 апреля, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук. Facebook Вячеслава Аброськина Спецкор: перемирие в Донбассе - это звук нового обстрела

"Именно в России США наконец-то официально озвучат Кремлю позицию по Украине. И уровень своего вмешательства в Минский процесс.



А какую-то стратегию в Вашингтоне все же уже разработали. Недаром Госдеп заявил, что в Москве Тиллерсон будет обсуждать план выполнения минских договоренностей. А Меркель и Трамп оперативно созвонились по украинскому вопросу.



Какие любопытные моменты уже можно отметить перед визитом Тиллерсона?



1) В отличие от администрации демократов, при которой Порошенко и вице-президент Байден выступали единым фронтом, сейчас Белый дом вообще не координирует свои действия с Киевом. И согласовывает свои позиции только с Меркель, через голову Порошенко.



Иными словами, если какое решение в Москве будет Тиллерсоном-Лавровом принято, то Киев поставят просто перед фактом.



2) США решили не вступать в дискуссии с Порошенко, налаживать контакты, давать гарантии, что он останется "губернатором Украины".



Трамп просто использует имеющиеся рычаги давления. С одной стороны, это МВФ. Апрельский транш в миллиард долларов – это "бонус", выделенный авансом Порошенко за хорошее поведение. Но если Киев хочет получить еще 4,5 млрд долларов и не стать банкротом уже в этом году – то придется выполнять Минские соглашения.



С другой стороны, США продавили через меморандум усиление роли антикоррупционного бюро (НАБ). А уголовные дела против ближайшего окружения Порошенко (Насирова, обыски в Нацбанке у Гонтаревой) – это только начало давления на Порошенко.



3) Меркель, которую два года Киев банально обманывал с выполнением "Минска", также решила обойтись без переговоров с Порошенко. И использовать метод кнута и пряника. Святослав Цеголко/Twitter За поддержкой и поговорить. Визиты Порошенко в Латвию и Данию

"Пряник" Порошенко уже получил – это 600 млн евро от Еврокомиссии и планируемое удачное голосование за безвиз в Европарламенте.



А дальше последует "кнут". Если не будет реализации минских соглашений (после встречи в "нормандском формате", где обьявят о прогрессе), то и денег от Европы больше не будет. И Меркель поспособствует, чтобы Совет ЕС не утвердил потом решение Европарламента о безвизе.



Резюмируем. Запад начал решать вопросы по Донбассу через голову Порошенко – напрямую с Путиным. Поскольку больше двух лет "замороженных" минских соглашений показали, что только методом силового давления можно заставить Порошенко выполнять договоренности. А иначе – у Киева всегда найдется "ползучее наступление" и "блокада Донбасса активистами".



Однако Порошенко оказался отнюдь не гениальным стратегом. И именно поддержкой блокады он загнал себя в окончательный тупик, дав прекрасный повод т.н Л/ДНР и Кремлю оставить Киев без угля и на грани полного экономического коллапса. Но больше спасать Порошенко за просто так Запад не намерен. Они это уже проходили. Теперь только жесткий подход. И никакой гидности…", – написал Корнейчук.