Корнейчук: Трудовой кодекс - настоящий плевок в лицо Европы

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В Украине разгорелись горячие споры вокруг законодательства о труде. Но по какому поводу? Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил на своей странице в Facebook, что Петр Порошенко не подпишет новый Трудовой кодекс, если в нем будут отсутствовать антидискриминационные нормы.

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Ранее эти нормы исключил парламентский комитет. Цеголко заявил, что "Президент не допустит ревизии обязательств Украины, которые мы реализовали для получения безвизового режима".

По его словам, "решение парламентского комитета исключить из проекта нового Трудового кодекса так называемые антидискриминационные нормы глава государства считает ошибочным и даже провокационным".

"Петр Порошенко заверил наших партнеров по дипломатическим каналам, что такая позиция комитета не найдет поддержки ни в Верховной Раде, ни тем более со стороны Президента. Украина выполняла, выполняет и будет выполнять все свои обязательства", – написал Цеголко.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что есть гораздо более серьезные проблемы, на которые следует обратить внимание — они коснутся каждого украинца.

"Президенту Порошенко важно принятие нового Трудового кодекса, как одного из обещанных законов в рамках безвизового режима с ЕС. Европейцев интересует в документе исключительно один главный пункт – запрет на дискриминацию при приеме на работу из-за сексуальной ориентации человека. Это известная "фишка" ЕС и их демократического общества", — сказал Корнейчук, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По его словам, при этом украинская власть, как традиционный представитель крупного бизнеса, "не отказала себе в удовольствии "под шумок" использовать документ с пользой для себя, и наполнить Трудовой кодекс нормами, ослабляющими, в первую очередь, влияние профсоюзов".

"Самое смешное, именно в США и Европе профсоюзы играют ключевую роль в защите прав трудящихся. Поэтому их устранение в Трудовом кодексе под видом "безвизового пакета" — это настоящий плевок в лицо Европы. Дескать, мы любой ваш европейский прогрессивный закон можем переделать под свой украинский лад под видом "реформ". Кстати, аналогичным способом власть перекрутила и электронное декларирование, превратив в механизм репрессий против неугодных политиков", - отметил политический аналитик.

Корнейчук подчеркнул, что профсоюзы в Украине — крайне слабые.

"На частных предприятиях они вообще зачастую боятся высказывать свою точку зрения. А на государственных – прогибаются под власть. Как мы увидели осенью 2016 года, когда профсоюзы планировали массовую акцию протеста против повышения тарифов. Но получили строгий выговор с Банковой – и спрятались. С другой стороны, работодатели при существующем законодательстве все же вынуждены считаться с мнением профсоюза, согласовывая увольнения, сверхурочные работы или уровень зарплаты. Но даже эти небольшие уступки трудящимся со стороны крупного бизнеса, именуемого у нас властью, (власти — Ред.) надоели. Тем более, власть прекрасно понимает опасность профсоюзов в той нищете, до которой они довели страну. И все только ждут, кто возглавит социальный взрыв. Ведь именно профсоюзы имеют законное право на протесты, за которые их сложно обвинить в работе на Кремль. А вдруг все же найдутся активные профсоюзные лидеры, которые не побоятся власти", - рассказал Корнейчук.

Он добавил, что "украинцы уже 25 лет остаются совершенно беззащитными перед работодателями, поскольку вся власть у нас всегда – это представители крупного капитала, независимо от того, как они себя называют – правыми, центристами или левыми".

"Те же Соцпартия или Компартия меньше всего переживали за украинцев, поскольку были на содержании у олигархов.

Сейчас же мы видим, что бизнес решил пойти в "последний и решительный бой", окончательно закрепляя уже официально "барщину" в трудовых отношениях с украинцами (увольнения одиноких матерей, увеличение малооплачиваемого испытательного срока, слежка за работниками, уведомление про увольнение за месяц). И нет ни одной политической силы, которая выступила бы реально против нового Трудового кодекса. Как в парламенте, так и вне", — констатировал Корнейчук.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении проект Трудового кодекса 5 ноября 2015 года.

Тогда профсоюзы заявляли, что намерены протестовать против нового Трудового кодекса. Специалист по вопросам социальной политики Андрей Павловский заявил, что "Трудовой кодекс написан по заказу олигархов и ущемляет права трудящихся". По его словам, в новом кодексе существенно расширяются причины для увольнения сотрудника, вводятся возможности для слежки, в том числе скрытой.