Ковальчук: электронная трудовая должна дублировать бумажную

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Пенсионный фонд разрабатывает электронные трудовые книжки. Об этом заявили в Фонде во время отчета по итогам 2016 года. Сейчас сервис в разработке, пилотный его запуск готовится к осени. Тогда же чиновники планируют полностью закончить оцифровку бумажных сведений. Это позволит пенсионерам обращаться в органы соцзащиты независимо от места регистрации. При этом электронную трудовую книжку намерены интегрировать с реестром поступлений от единого социального взноса.

Нововведение прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" юрист, эксперт по трудовому праву Ярослав Ковальчук.

"Мы живем в эпоху научно-технического прогресса, небывалого развития технологий, в том числе и компьютерных. Я, конечно, поддерживаю это предложение, но есть несколько предостережений. Хочу сказать, что ведомости, которые заносят в бумажную трудовую книжку, нужно, конечно, дублировать в электронную, но не нужно торопиться. Во-первых, Украина только начинает расстраиваться как демократическое социальное правовое государство, потому такие поспешные шаги будут только вредить. Во-вторых, мы не должны забывать, что происходит научно-технический прогресс, но хакеры тоже не спят. И в таком случае бумажная трудовая книжка должна дублировать электронную, а электронная — бумажную", — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что после начала начала конфликта в Донбассе в Польшу устремился почти один миллион украинцев, чего было достаточно для того, чтобы насытить местный рынок труда.