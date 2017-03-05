Пожилые люди могут совсем выпасть с рынка труда - Дудин

КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. Каждому второму украинцу отказывали в работе из-за возраста. Такие данные получили в международном кадровом портале hh.ua в результате масштабного опроса.

По мнению респондентов чаще всего дискриминация по возрасту наблюдается при подборе административного персонала: секретарей, офис-менеджеров, водителей и курьеров. Треть опрошенных отметили, что чаще отказывают пожилым людям, причем эта верхняя граница допустимого возраста в разных компаниях отличается. Где-то не хотят нанимать людей предпенсионного возраста, а в другие работодатели ищут работников моложе 35 лет. А 25 процентам респондентов отказывали в трудоустройстве из-за слишком молодого возраста.

Насколько масштабно это явление рассказал юрист, эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"К сожалению, наша экономика пребывает в кризисном состоянии, потому работодатели не создают достаточного количества рабочих мест. Игнорируется при этом значительный трудовой потенциал. Молодежь и пожилые люди вообще могут выпасть с рынка труда. То есть, создается мало рабочих мест, еще и при этом далеко не всех желающих берут на работу. Это связано с экономическими причинами, и структура экономики ориентирована на сферу услуг и те отрасли, которые приносят быструю прибыль, как правило, это торговля, коммуникации и тут опыт может быть даже лишним", — считает эксперт.

Ранее власти решили с начала 2017 года в два раза увеличить минимальные зарплаты в стране — до 3,2 тысячи гривен (около 118 долларов).