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    Экономика

    Пожилые люди могут совсем выпасть с рынка труда - Дудин

    Тема:

    Украина, экономика, катастрофа (590)

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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин заявил, что из-за того, что экономика находится в кризисном состоянии, работодатели создают недостаточно рабочих мест.
    Юрист, эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.
    gs.fm

    КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. Каждому второму украинцу отказывали в работе из-за возраста. Такие данные получили в международном кадровом портале hh.ua в результате масштабного опроса.

    Евгений Червоненко на съезде Федерации работодателей Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Кужель, Червоненко и Петр Ющенко на съезде Федерации работодателей Украины

    По мнению респондентов чаще всего дискриминация по возрасту наблюдается при подборе административного персонала: секретарей, офис-менеджеров, водителей и курьеров. Треть опрошенных отметили, что чаще отказывают пожилым людям, причем эта верхняя граница допустимого возраста в разных компаниях отличается. Где-то не хотят нанимать людей предпенсионного возраста, а в другие работодатели ищут работников моложе 35 лет. А 25 процентам респондентов отказывали в трудоустройстве из-за слишком молодого возраста.

    Насколько масштабно это явление рассказал юрист, эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "К сожалению, наша экономика пребывает в кризисном состоянии, потому работодатели не создают достаточного количества рабочих мест. Игнорируется при этом значительный трудовой потенциал. Молодежь и пожилые люди вообще могут выпасть с рынка труда. То есть, создается мало рабочих мест, еще и при этом далеко не всех желающих берут на работу. Это связано с экономическими причинами, и структура экономики ориентирована на сферу услуг и те отрасли, которые приносят быструю прибыль, как правило, это торговля, коммуникации и тут опыт может быть даже лишним", — считает эксперт. 

    Ранее власти решили с начала 2017 года в два раза увеличить минимальные зарплаты в стране — до 3,2 тысячи гривен (около 118 долларов).

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