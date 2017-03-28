В Чили прошли миллионные демонстрации за изменения пенсионной системы

Martin BERNETTI / AFP

РИА Новости Украина

Два миллиона чилийцев вышли на улицы протестовать против частной пенсионной системы. Протесты прошли под лозунгом "Долой AFP" (No+AFP — фонетически обыгрывает полное название No más AFP — Ред.). В прошлом году под аналогичным лозунгом собралось несколько сотен тысяч человек с требованием реформировать пенсионную систему.

"Система платит мизерные пенсии. Они не доходят даже до половины средней зарплаты, которая сама по себе низкая – наш рынок труда характеризуется недооценкой. Пенсия ставит нас в двух шагах от бедности, если опираться на нормативы, которые ее измеряют", — рассказала Sputnik Mundo Кароль Моралес, пресс-секретарь движения "Долой AFP".

Martin BERNETTI / AFP Двухмиллионный протест в Чили

В Чили пенсионными платежами в обязательном порядке управляют Администрации Пенсионных Фондов еще со времен диктатуры Аугусто Пиночета. Действующая система пенсионного обеспечения обязывает работающих граждан откладывать 10% своих общих доходов каждый месяц.

Эти суммы накапливаются на индивидуальном счете, откуда берутся средства на выплату пенсионных платежей, рассчитываемых на основе ожидаемой продолжительности жизни. Каждый год после выхода на пенсию размеры выплат снижаются, чтобы растянуть сбережения на большее число лет.

Согласно чилийскому Фонду SOL (Fundación SOL), в 2015 году AFP получали больше двух миллионов долларов каждый день.

"Из каждых трех песо, собранных Администрациями, только один уходит на выплату пенсий. Государство субсидирует мизерные пенсии еще одним песо. Это тоже дополнительные траты для каждого чилийца. А остаток денег Администрации вкладывают в крупные предприятия, которые выдают их нам же под баснословный процент. Поэтому совершенно необходимы структурные изменения в этой модели", — объясняет Моралес, которая призывает к государственной пенсионной системе.

Martin BERNETTI / AFP Двухмиллионный протест в Чили

"Социальное благополучие – это фундаментальное право человека. Нельзя на этом наживаться. А здесь поют дифирамбы приватизации этих выплат, которая закрепилась во времена диктатуры Пиночета. Сейчас у нас нет ясности, сколько у нас средств на достойную старость", — отмечает она.

В свою очередь, сторонники системы AFP считают, что нужны изменения, но отвергают возможность вернуться к распределительной системе, как требуют протестующие, указывая на провал этой модели в разных странах, в т.ч. в Европе. А также утверждают, что перевернутая пирамида возрастной структуры стран со всё более и более долгоживущим населением ставит под сомнение жизнеспособность пенсионных систем по всему миру.

Однако Моралес считает, что все это отговорки.

"АФП и группа самых богатых семей страны зависят от сохранения действующей системы пенсий. Поэтому они вцепились в неё зубами и когтями. Они поддерживают колоссальное неравенство, в котором мы живём", — заключает она.