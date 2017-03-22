Большие планы. У Ахметова решили трудоустроить своих рабочих из ЛДНР

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

На предприятиях компании "Метинвест", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, решили трудоустроить своих сотрудников с неподконтрольных территорий. Для этих целей в Мариуполе с 17 марта уже открыли центр по их трудоустройству.

Людям предлагают работу на подконтрольных Украине предприятиях Кривого Рога, Запорожья и Мариуполя.

Как сообщил гендиректор "Азовстали" Энвер Цкитишвили, коллектив компании "Метинвест" — это единое целое, несмотря на территориальное расположение активов.

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"Поэтому, несмотря на утрату группой "Метинвест" контроля над работой своих предприятий на временно неконтролируемой территории, наша компания решительно поддерживает своих работников, оказавшихся в этой непростой ситуации. Для этого в Мариуполе начал работу центр по трудоустройству сотрудников группы "Метинвест", — констатировал гендиректор.

Готовы к сотрудничеству

По словам Цкитишвили, на "Азовсталь" уже приняты первые сотрудники ЕМЗ (Енакиевский метзавод — ред).

В целом 14 предприятий группы компаний "Метинвест" готовы к приему сотрудников с неподконтрольных территорий.

"На предприятиях "Метинвеста", над которыми потерян контроль, работает порядка 20 тысяч человек. Сейчас еще не известно, сколько людей из этих 20 тысяч обратятся, сколько из них реально готовы выехать из неподконтрольной территории. Понятно, что вакансий намного меньше, чем 20 тысяч", – сказал начальник пресс-службы "Метинвеста" Денис Кочубей.

Сообщается, что за первые дни работы в центр по трудоустройству уже обратилось около 200 человек с Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ), Харцызского трубного (ХТЗ), работники объединения "Краснодонуголь", Донецкого коксохимического завода.

"У нас есть шахта "Орджоникидзе" центрального ГОКа, которая сейчас испытывает острую нехватку в квалифицированном персонале. А этот человек является у нас МГВМ (машинист горных выемочных машин – ред.) шестого разряда, который имеет еще и смежную профессию ГРОЗ (горнорабочий очистного забоя – ред.) 5 разряда. Я почти уверен, что он свое место в Кривом Роге найдет", – прокомментировал обращение шахтера, позвонившего из Краснодона, руководитель центра по трудоустройству Андрей Михалюк.

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Сообщается, что в настоящий момент компания "Метинвест" готова принять на работу полторы тысячи человек.

Для сотрудников, желающих пройти переквалификацию или освоить какую-либо другую профессию, предусмотрены специальные курсы.

Центр сейчас составляет базу данных всех желающих продолжить свою работу на подконтрольной территории. Решение вопросов, связанных с переездом в другой город и помощи при аренде жилья пока находятся в стадии разработки, говорят в компании. Если спрос будет превышать предложение, работу для желающих переехать в другой город уже предложили предприятия-партнеры из Харькова.

Напомним, 15 марта финансово-промышленная группа "Систем Кэпитал Менеджмент", акционером которой является бизнесмен Ринат Ахметов, заявила о потере контроля над своими активами в неподконтрольном Киеву Донбассе, о чем уведомила власти.

Сообщалось, что в целом утерян контроль в части горно-металлургического сектора СКМ ("Метинвест"), в энергетическом секторе (ДТЭК), в секторе недвижимости, в промышленно-сырьевом секторе (компания UMG).

"На протяжении трех лет наши предприятия на неконтролируемых территориях, вопреки всем сложностям, работали исключительно в рамках украинского законодательства, оставаясь связующим звеном между контролируемой и неконтролируемой территорией Украины. Группа СКМ неоднократно заявляла, что считает абсолютно неприемлемым требование о перерегистрации своих предприятий и уплате налогов самопровозглашенным ДНР и ЛНР. С сегодняшнего дня мы утратили возможность обеспечивать работу наших активов в рамках правового поля Украины. Мы вынуждены принять решение о прекращении своей деятельности во временно неконтролируемых украинскими властями отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — говорилось в сообщении.

Компания подала заявление в правоохранительные органы о захвате имущества предприятий и непроизводственных активов, а также обратилась в фискальную службу, налоговые органы и государственные фонды с уведомлением о потере контроля над активами.