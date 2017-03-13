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    Точка зрения

    Павлив: кредиты МВФ нужны власти в условиях сужения "кормовой базы"

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    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (268)

    (обновлено: )4020
    Если продолжать брать кредиты МВФ, из циклического кризиса страна не выберется в ближайшие несколько поколений, уверен политолог Михаил Павлив. Взамен, считает он, нужен дефолт и отсрочка всех выплат по внешним заимствованиям на продолжительный срок.
    Михаил Павлив, политический эксперт
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Для чего стране кредиты МВФ? А ни для чего! Они нужны только действующей власти в условиях сужения "кормовой базы", отмечает на своей странице в Facebook политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

    Насирова принесли в жертву МВФ в обмен на возможный транш кредита – Якубин
    Канал РИА Новости Украина на Youtube
    Насирова принесли в жертву МВФ в обмен на возможный транш кредита – Якубин

    "Спасибо Виктор Скаршевский за наглядные пособия и пояснения.

    Аргументы "за" кредиты:

    Первый аргумент: Кредит МВФ является позитивным сигналом для иностранных инвесторов

    Наоборот!

    Пока страна в программе с МВФ, ни один иностранный инвестор в нее деньги вкладывать не будет.

    Второй аргумент: Кредит МВФ предотвращает девальвацию

    Нет!

    В связи с сырьевой структурой украинской экономики и сырьевым экспортом, обменный курс в Украине зависит не от наличия кредитного транша МВФ, а от динамики мировых цен на металл, руду и зерно.

    Третий аргумент: Без кредита МВФ Украина не проживет

    Михаил Папиев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Меморандуму МВФ нужно сказать категорическое "нет" - Папиев

    Нет!

    Это со все растущим долговым ярмом Украина не проживет, а без него вполне.

    В следующие 3 года необходимо будет выплатить $22 млрд. Добавим к этому, что в 2021 году Украина должна выплатить по внешним долгам за один год более $10 млрд. Кстати, все это результат "суперуспешной" реструктуризации внешнего долга в 2015 году.

    Если продолжать хапать кредиты "на карман" власти, то из циклического кризиса страна не выберется в ближайшие несколько поколений.
    На самом деле, нужен дефолт и отсрочка всех выплат по внешним заимствованиям на продолжительный срок.
    Это помимо отказа от ассоциации с ЕС и восстановления отношения с традиционными рынками.

    А главное, смены власти!" – написал Павлив.

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