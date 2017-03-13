Павлив: кредиты МВФ нужны власти в условиях сужения "кормовой базы"

РИА Новости Украина

Для чего стране кредиты МВФ? А ни для чего! Они нужны только действующей власти в условиях сужения "кормовой базы", отмечает на своей странице в Facebook политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив. Канал РИА Новости Украина на Youtube Насирова принесли в жертву МВФ в обмен на возможный транш кредита – Якубин

"Спасибо Виктор Скаршевский за наглядные пособия и пояснения.

Аргументы "за" кредиты:

Первый аргумент: Кредит МВФ является позитивным сигналом для иностранных инвесторов

Наоборот!

Пока страна в программе с МВФ, ни один иностранный инвестор в нее деньги вкладывать не будет.

Второй аргумент: Кредит МВФ предотвращает девальвацию

Нет!

В связи с сырьевой структурой украинской экономики и сырьевым экспортом, обменный курс в Украине зависит не от наличия кредитного транша МВФ, а от динамики мировых цен на металл, руду и зерно.

Третий аргумент: Без кредита МВФ Украина не проживет РИА Новости Украина Евгений Котенко Меморандуму МВФ нужно сказать категорическое "нет" - Папиев

Нет!

Это со все растущим долговым ярмом Украина не проживет, а без него вполне.

В следующие 3 года необходимо будет выплатить $22 млрд. Добавим к этому, что в 2021 году Украина должна выплатить по внешним долгам за один год более $10 млрд. Кстати, все это результат "суперуспешной" реструктуризации внешнего долга в 2015 году.

Если продолжать хапать кредиты "на карман" власти, то из циклического кризиса страна не выберется в ближайшие несколько поколений.

На самом деле, нужен дефолт и отсрочка всех выплат по внешним заимствованиям на продолжительный срок.

Это помимо отказа от ассоциации с ЕС и восстановления отношения с традиционными рынками.

А главное, смены власти!" – написал Павлив.