МВФ продлит процедуру запуска антикоррупционных судов в Украине

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд решил продлить процедуру запуска деятельности антикоррупционного суда в Украине, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на итоговую редакцию меморандума о сотрудничестве с МВФ.

Украинское правительство для продолжения получения финпомощи от МВФ также должно создать до конца июня единый реестр получателей социальных выплат для продолжения процесса верификации соцвыплат и до конца января принять решение о монетизации субсидий. Кроме того, МВФ требует до конца июня выработать законодательное поле для создания антикоррупционных судов в стране.

По данным агентства, если изначально МВФ предлагал закрепить в меморандуме обязательство принять в Верховной Раде законодательную базу для обеспечения работы антикоррупционных судов до конца марта 2017 года, то согласно итоговому меморандуму законодательная база должна быть подготовлена и подана в Раду до середины апреля и принята парламентом до середины июня, и это является новым "структурным маяком" документа.

Указывается, что процедура отбора судей высшей квалификационной комиссией и подача их кандидатур высшим советом правосудия президенту Украины для назначения должна пройти до середины января 2018 года. Антикоррупционный суд должен начать свою работу до конца марта 2018 года.

Согласно сообщению, министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил, что — согласно договоренности с МВФ — законодательная база для обеспечения работы антикоррупционных судов должна быть готова и подана в ВР до середины апреля и принята парламентом до середины июня 2017 года.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. На сегодня Киев получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.