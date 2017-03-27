Павлив: политика протеста и "молодые упоротые дегенераты"

РИА Новости Украина

Молодые люди в массе не ходят на выборы – точка, аксиома, – нигде и ни в какой стране мира, поэтому в подавляющем большинстве мейнстримных политических сил молодежь – вне фокуса внимания, отметил на своей странице в Facebook политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

"Это рационально с точки зрения расхода финансовых, организационных и человеческих ресурсов.

Нет, на Западе, молодежь, ее наиболее общественно экзальтированная часть, вовлекается в разного рода околополитические социальные волонтерские программы, и преимущественно через это горнило порока и ярмарку тщеславия подпитывает взрослую околополитическую и партийную бюрократию.

На постсоветском пространстве носители гена ленинского комсомола плодят разного рода псевдобюрократические институции – молодежные советы, парламенты и т.д., а также строят молодежные "крылья" политических проектов в формате псевдокомсомола, а по сути – недокомсомола, и по охвату, и по вовлечению, и по эффективности.

Мейнстримная молодежная политика у нас суть есть процессы распила любо бюджетных отчислений, либо денег акционеров политических проектов.

Совсем другое дело, если целью политического проекта является протестная полевая активность.

Вот здесь без "онижедетей" никак.

Именно, упоротые, восторженные или алчные молодые дегенераты составляют основу любого такого проекта.

Эти проекты не имеют своей целью участие в политике в традиционном понимании. Их главные цели – провокации и разрушение.

Это ледоколы во льдах политического мейнстрима.

И собственники таких проектов – те же акционеры мейнстримных партий, но вознамерившиеся круто перекроить политический ландшафт в свою пользу.

Поэтому, если вы видите политический проект, значительную часть которого составляет молодежь, или молодежь вовсе является ядром возглавляемым парой-тройкой активных аксакалов, знайте – добра, и тем более общественной пользы, от проекта не жди. А жди любой глупости, подлости и насилия.

Руководство и спонсоров такого проекта сразу можно везти в кутузку", – написал Павлив.