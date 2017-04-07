Жизнь по Климкину хороша, только с безвизом - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Пенсионный возраст в Украине повышать не будут. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире одного из телеканалов.

Министр юстиции Павел Петренко рассказал, что вместе с "Реанимационным пакетом реформ" и организацией "Трансперенси Интернешнл" будут презентовать проект закона, который будет вносить изменения в положения законодательства о НОК.

Также глава МИД Павел Климкин поздравил украинцев с решением Европарламента предоставить украинцам безвизовый режим с Евросоюзом.

О последних событиях из Верховной Рады сообщил корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасика:

"Во время выступлений министров в зале было не больше 150 народных депутатов. Правительство отчитывается по вчерашнему решению ЕС по безвизу для граждан Украины. В течение 15 минут выступал министр иностранных дел Павел Климкин. Перед началом заседания в правительственной ложе он говорил с министрами и народными депутатами Украины. После того, как председатель ВР Андрей Парубий объявил выступление Климкина, он направился к трибуне, но остановился, чтобы пожать руку Парубию и заместителю председателя Верховной Рады Оксане Сыроид. И лишь после этого Климкин спустился к трибуне. Его выступление длилось не больше четырех минут, из выделенных для него пятнадцати.

Он рассказал о том, что решение ЕС и Европарламента по поводу безвизового режима вскоре должно быть опубликовано, после чего украинцы смогут ездить в 26 стран ЕС. После Климкина выступил председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк. Он рассказал, что на сегодняшний день биометрические паспорта оформили три миллиона граждан Украины и количество украинцев, которые обращаются за оформлением этих биометрических паспортов, постоянно растет. Ежедневно органы ГМС изготавливают 10-12 тысяч биометрических паспортов. Соколюк напомнил, что безвизовый режим предоставляет право на краткосрочные поездки продолжительностью до 90 дней на территорию стран ЕС. Одним из самых важных моментов является невозможность трудоустройства.

После Соколюка выступление продолжил премьер Владимир Гройсман. Больше всего вопросов, касающихся отрасли здравоохранения, народные депутаты Украины задавали именно ему. Гройсман заявил, что в течение 2017 года Фонд госимущества ничего не сделал для того, чтобы эффективно использовать государственную собственность. Важную информацию сообщил также министр юстиции Павел Петренко. По его словам, в пятницу Минюст совместно с "Реанимационным пакетом реформ" и организацией "Трансперенси Интернешнл" будут презентовать проект закона, который будет вносить изменения в положения законодательства о НОК. По его словам, следует убрать коллективную ответственность внутри этого органа. Также проект закона предусматривает проведение постоянного внешнего аудита НОК. Кроме того, проект закона предусматривает ограничение начисления руководством НОК себе премий и объявление еще одного конкурса по избранию руководства НАЗК. Также министр юстиции предлагает снять уголовную ответственность с чиновников, которые не успели внести свои декларации в реестр НАЗК. Петренко сообщил, что уже на следующей неделе этот проект закона будет внесен правительством в ВР, и попросил руководство ВР поддержки", — сообщил Ивасивка.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила в эфире "ГС", что после того, как будут пройдены все необходимые технико-юридические процедуры, Украине будет предоставлен безвизовый режим.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Марьяна Кузьо в эфире "ГС" заявила, что гражданскому обществу необходимо удержать давление и темп тех реформ, которые начались в стране в рамках визовой либерализации.