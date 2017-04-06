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    Климкин обвинил РФ в попытке испортить украино-венгерские отношения

    Тема:

    Обстрел консульства Польши в Луцке (46)

    (обновлено: )19703
    После неудачных попыток испортить украино-польские отношения Российская Федерация "взялась за наши дружеские отношения с Венгрией", заявил МИД Украины Павел Климкин.
    Павел Климкин
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Россию в попытке испортить украино-венгерские отношения.

    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН
    Спецкор: в Польше не спешат комментировать обстрел консульства в Луцке

    Ранее Климкин заявил, что вандалы повредили венгерский флаг на западе Украины. Других подробностей он не сообщил.

    "Похоже, что Россия после неудачных попыток испортить украино-польские отношения взялась за наши дружеские отношения с Венгрией. Противодействуем провокациям вместе", — написал Климкин в четверг на своей странице в Twitter.

    В конце марта неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в украинском Луцке. По предварительным данным правоохранителей, обстрел велся из гранатомета, жертв и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт". После инцидента в МИД Польши был вызван украинский посол Андрей Дещица, который заявил, что "Россия заинтересована в том, чтобы поддержка Украины на Западе со стороны Польши была меньше" и "из-за этого эта провокация".

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент в Луцке, заявила, что "грандиозный международный скандал продолжается на Украине уже несколько лет", и обстрел дипмиссии — это "логичное звено вот этой страшной цепи беззакония и заигрывания с националистами, радикалами, людьми, которые полностью выпали из правового поля".

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