Климкин обвинил РФ в попытке испортить украино-венгерские отношения

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Россию в попытке испортить украино-венгерские отношения.

Ранее Климкин заявил, что вандалы повредили венгерский флаг на западе Украины. Других подробностей он не сообщил.

"Похоже, что Россия после неудачных попыток испортить украино-польские отношения взялась за наши дружеские отношения с Венгрией. Противодействуем провокациям вместе", — написал Климкин в четверг на своей странице в Twitter.

В конце марта неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в украинском Луцке. По предварительным данным правоохранителей, обстрел велся из гранатомета, жертв и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт". После инцидента в МИД Польши был вызван украинский посол Андрей Дещица, который заявил, что "Россия заинтересована в том, чтобы поддержка Украины на Западе со стороны Польши была меньше" и "из-за этого эта провокация".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент в Луцке, заявила, что "грандиозный международный скандал продолжается на Украине уже несколько лет", и обстрел дипмиссии — это "логичное звено вот этой страшной цепи беззакония и заигрывания с националистами, радикалами, людьми, которые полностью выпали из правового поля".