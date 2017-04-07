Хозяйке на заметку: правила безвиза для украинцев

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Ответы на волнующие вопросы

Если всё пойдет по плану, украинцы смогут выезжать за границу без виз уже в июне 2017 года. Однако вокруг вопроса, о том как на самом деле будет работать безвизовый режим, существует много слухов и опасений.

Из опыта других стран, безвизовый режим с ЕС вряд ли существенно облегчит поездки за границу. Среди преимуществ — не нужно ходить в посольство или визовый центр, но тщательной проверки на границе не избежать. Всё равно нужно будет готовить почти все те же документы, что и раньше, когда нужно было делать полноценную шенгенскую визу.

При этом, если у пограничников возникнут сомнения, например, о цели визита, то они запросто могут не впустить в страну — оставить в аэропорту или на границе.

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Доступным безвизовый режим будет только для владельцев биометрических паспортов. Плюсом является то, что на поездку в страны Евросоюза уже не надо будет получать разрешение, то есть визу, в посольстве. Также не придется платить визовый сбор — 35 евро.

Если есть действующая мультивиза в паспорте старого образца, то можно пользоваться ею до завершения срока действия.

Если хотите оставить старый паспорт и оформить биометрику как второй документ, то это тоже разрешено. Более того, можно будет и дальше обращаться в посольство за визой, если не будет биометрического паспорта.

Так, например в Молдове, где безвизовый режим заработал в 2014 году, в прошлом году ещё продолжали выдавать визы тем, кому они нужны. В семь шенгенских консульств, работающих в Кишиневе, за визами обратились 2000 человек. Большинство из них – иностранцы, но около трети – граждане Молдовы со старыми паспортами.

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Срок пребывания в шенгенской зоне для всех одинаковый — 90 дней на полгода, жить постоянно или работать нельзя. Еще одно важное условие — достаточное обоснование визита.

Главная цель визовой и пограничной проверок – убедиться в том, что человек не планирует нарушать миграционные правила.

Напомним, в ЕС действует так называемый "Шенгенский пограничный кодекс", где указан порядок и основные правила пересечения границы иностранцами.

Въезд в страны ЕС разрешен тем гражданам, которые:

1) имеют на руках документ для пересечения границы (загранпаспорт, проездной документ ребенка, диппаспорт и т.п.);

2) могут обосновать цель и условия пребывания в ЕС;

3) располагают достаточными финансовыми средствами как для пребывания в ЕС, так и для возвращения в Украину;

4) не находятся в перечне лиц, которым запрещен въезд в ЕС;

5) не представляют угрозы для общественного порядка, безопасности.

Для тех, у кого нет биометрического паспорта, к этому перечню добавляется шестой пункт – нужно иметь в паспорте действующую визу.

Что могут спросить для туризма или частных поездок?

— бронирование проживания или приглашение (неофициальное "визовое", а произвольное!), если вы собираетесь остановиться у друзей;

— обратный билет (если вы путешествуете на автомобиле, это не является требованием);

— маршрут или план вашей поездки.

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За что могут отказать во въезде?

Формулировки в правилах пересечения границы Шенгенской зоны есть довольно расплывчатые. Что касается перечисленных выше документов, то в некоторых правилах написано "рекомендуется", а не "обязан" иметь. Поэтому, несмотря на безвизовый режим, многие рекомендуют перед поездкой обращаться все-таки в консульство соответствующей страны, чтобы избежать проблем на границе.

Чаще всего много вопросов возникает вокруг целей визита.

Если целей поездки несколько, то нужно указывать приоритетную. А во время пересечения границы четко ее сформулировать и иметь при себе документы, эту цель подтверждающие. Заявленная множественная цель может вызвать у пограничника подозрение о ложной информации.

Если в процессе путешествия цель поездки поменялась, то отправляясь в другую страну Шенгена, человек должен иметь с собой соответствующие документы: бронирование отелей, туристические ваучеры, приглашения, контакты лиц, в которых планируете останавливаться, письма или e-mail от них.

В случае отсутствия документов, надлежащим образом подтверждающие цель поездки, пограничные службы могут потребовать дополнительные документы. Именно поэтому рекомендуется гражданам Украины обязательно позаботиться о документах, которые позволят подтвердить цель поездки.

Людям, которые планируют посещать несколько стран Шенгена, нужно прописать это в приглашении. Однако следует учесть, что иногда такая запись сбивает с толку работников консульства и даже может привести к отказу в визе.

Опыт Молдовы

Жители Молдовы рассказывают, что изначально было немало случаев, когда молдаван с биометрическим паспортом не пускали в ЕС без достаточного подтверждения туристической цели визита.

"Люди не могли объяснить цель поездки, и им отказывали, они должны были остаться в аэропорту или на границе…Еще одна проблема здесь в том, что значительная часть из этих людей не владела иностранным языком и именно поэтому не могла объяснить цель поездки", — цитирует "Европейская правда" гражданку Молдовы Наталью Могилду.

Председатель Ассоциации украинцев в Молдове Михаил Багас добавляет, что сейчас все, что нужно иметь с собой при пересечении границы, – это паспорт и либо наличные, либо карточку. И в любой момент пограничники имеют право попросить показать, сколько денег у вас есть на карте. "Если вы говорите, что вы едете на неделю или у вас есть тур на неделю от какого-то туроператора, то у вас минимум должно быть на счету или наличными деньгами 350-400 евро. А насколько часто спрашивают? Скажу – у меня не спрашивали ни разу, то есть, просто паспорт и выезжаем или летим", — рассказал он.

Что касается отказов во въезде, то, по его словам, в первый год были примерно цифры, когда 40 тысяч граждан за месяц проехало и 10 не пустили — из них три человека были в розыске, два имели судебный запрет на выезд из Молдовы и несколько факторов подмены либо фальсификации документов. Однако сейчас, подчеркивает Багас, очень маленький процент граждан, которые не могут пересечь, "но это какие-то существенные доводы".

При этом он назвал "страшилками" рассказы об отказах во въезде из-за невозможности объяснить пограничнику цель визита.

По материалам из открытых источников интернет