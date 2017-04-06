В Украине традицонно иронизируют по поводу безвиза. Лучшие фотожабы

В Украине довольно иронично отнеслись к решению Европейского парламента по поводу предоставления безвизового режима для граждан страны. В фотожабах пользователи активно смеются над неготовностью Украины воспринимать европейские ценности.

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Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

Ранее сообщалось, что после голосования Европейского парламента за введение безвизового режима для Украины граждане страны "обвалили" сайт по выдаче загранпаспортов.