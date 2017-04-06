В соцетях ликование: #Безвизнаш!

Тимур Громов, РИА Новости Украина
В украинском сегменте соцсетей ликование и небывалый ажиотаж: Европарламент одобрил безвиз между Украиной и ЕС! Но, это далеко не конец весьма продолжительной отечественной истории. После голосования в Европарламенте украинский безвиз повторно рассмотрят представители стран-членов ЕС, а еще его должны одобрить в Совете министров ЕС. Только после этого решение подпишет президент Европарламента и представитель председательствующей страны. Затем решение опубликуется в официальном вестнике ЕС…. И только потом, через 20 дней после публикации, решение вступит в силу лишь.
При самом оптимистичном раскладе безвиз для Украины вступит в силу не раньше июня. Однако в украинском сегменте соцсетей несказанно рады и сегодняшнему решению: "Вспомните Майдан и лица людей. Вспомните свой страх, свое разочарование, свое горе. Свою злость, свой настрой "иначе нельзя". Господи, это ж мы сделали. Страна. Украина. Мы открыли первую дверь". "Ну что? Свой "пряник" от Меркель Порошенко получил — Европарламент проголосовал за безвизовый режим с Украиной. А теперь, чтобы Совет ЕС утвердил при поддержке Германии данное решение, Порошенко придется выполнять минские соглашения. По крайней мере, на это надеется Европа…", — есть в сетях и такие мнения.