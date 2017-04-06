В соцетях ликование: #Безвизнаш!

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В украинском сегменте соцсетей ликование и небывалый ажиотаж: Европарламент одобрил безвиз между Украиной и ЕС! Но, это далеко не конец весьма продолжительной отечественной истории. После голосования в Европарламенте украинский безвиз повторно рассмотрят представители стран-членов ЕС, а еще его должны одобрить в Совете министров ЕС. Только после этого решение подпишет президент Европарламента и представитель председательствующей страны. Затем решение опубликуется в официальном вестнике ЕС…. И только потом, через 20 дней после публикации, решение вступит в силу лишь.

При самом оптимистичном раскладе безвиз для Украины вступит в силу не раньше июня. Однако в украинском сегменте соцсетей несказанно рады и сегодняшнему решению: "Вспомните Майдан и лица людей. Вспомните свой страх, свое разочарование, свое горе. Свою злость, свой настрой "иначе нельзя". Господи, это ж мы сделали. Страна. Украина. Мы открыли первую дверь". "Ну что? Свой "пряник" от Меркель Порошенко получил — Европарламент проголосовал за безвизовый режим с Украиной. А теперь, чтобы Совет ЕС утвердил при поддержке Германии данное решение, Порошенко придется выполнять минские соглашения. По крайней мере, на это надеется Европа…", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook