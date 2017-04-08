Зачем все-таки украинцам безвиз?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Украина вышла на финишную прямую на пути получения безвизового режима с Евросоюзом. Европарламент 6 апреля проголосовал "за" это решение. Теперь остается дождаться утверждения решения о безвиза Советом ЕС.

Президент Петр Порошенко ожидает, что соответствующее решение будет принято в ближайшие недели, и украинская власть сделает все возможное для этого. Он также отметил, что чувствует "свою персональную ответственность за успешность проекта "Безвизовый режим".

Когда же безвиз с ЕС заработает, и что изменится после этого, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

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— Прежде всего, я хотел сказать, что вчерашнее решение Европарламента — это принципиальное решение. Фактически остается только формальная процедура, хотя там тоже теоретически можно заблокировать это решение, потому что нас еще ждет одобрение этого решения Европарламента Советом Министров ЕС и там есть возможность заблокировать это решение. Это будет возможно, если выступят против четыре страны, представляющие минимум 35% населения ЕС.

Кто может быть против?

— Я бы обратил внимание, на тех, какие политические партии голосовали в Европарламенте вчера против предоставления безвиза Украине, это европейские правые, правоконсерваторы и евроскептики. Из левых там только три человека голосовали, а остальные европейские левые, центристы все проголосовали за.

Какие вопросы и претензии к нам могут возникнуть?

— Там не столько к нам претензии, сколько претензии к политике ЕС. Когда были против, они были не столько против Украины, сколько против политики ЕС, открывающей границы, расширяющей и прочее, поскольку в европейских странах, в принципе, заметный сегмент политического поля занимает партии, так называемые евроскептики, выступающие за закрытие границ от мигрантов, против расширения ЕС и критикующие европейские структуры, Еврокомиссию за их политику и за их политику в отношении мигрантов, прежде всего, соответственно, то протестное голосование — это как бы внутриевропейская кухня. Мы тут лишь потому, что нас упомянули как страну, которой могут сделать безвизовый режим.

Безвизовый режим будет работать по стандартным принципам, которые прописаны. Что нужно, чтобы попасть именно по этой схеме в ЕС?

— Кстати, тоже интересно. Я смотрел исследования относительно того, как стали ездить, например, жители Черногории или Сербии и жители Молдовы и Грузии. Опрос жителей Черногории, вот этих внутренних стран, не европейских стран внутри ЕС показывает, что для них достаточно просто предъявить паспорт и вообще никаких вопросов не возникает. У грузин есть опыт одна неделя. У них уже сейчас в аэропортах на вылете из страны требуют весь пакет документов сами грузинские таможенники. Это доказательство того, что вы едете туда на короткое время не работать, не учиться, а только в туристических целях или бизнес-делах, или по личным каким-то надобностям, и у вас есть возможность финансовая, чтобы себя там содержать и вернуться назад.

Но требуют документы, которые в любом случае человек с собой везет. Справка из банка не нужна будет?

— Справку из банка никто не будет требовать, но, тем не менее, опыт Молдовы показал, что у некоторых граждан требовали кредитную карточку предъявить, потому что далеко не всегда могут путешественники, особенно если мы говорим о студентах, вспоминаем себя в эти времена, когда едешь так называемым бэкпекером и не знаешь досконально, где ты будешь, в каком городе остановишься. Это все свободное путешествие и снятие этих режимов визовых только открывают возможности для молодежи активнее двигаться, передвигаться, смотреть мир, знакомится, общаться.

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— Нигде ни в одном нормативном документе требований языка не утверждается. Вы не обязаны знать японский язык для того, чтобы заехать в Японию.

Но нужно будет объяснить цель своей поездки…

— Да. И на самом деле для Украины это не такой уж и праздный вопрос. Потому что смотрите, какая ситуация будет, я думаю, в принципе, когда этот безвизовый режим вступит в силу, какая ситуация будет складываться. Пока мы не знаем, но можно некоторым образом смоделировать. Во-первых, для обеспеченных граждан, у которых есть деньги, они и так, в принципе, ездят без всяких проблем в ЕС. У них есть многолетние мультивизы, они покупают себе или оформляют. В принципе, это прослойка населения, на них это никак не отразится. Поэтому эту категорию лиц мы отметаем, поскольку для них ничего не поменяется. Также у нас есть, в принципе, официально не признаваемая, но реально существующая прослойка граждан, имеющая гражданство ЕС. Это гражданство Венгрии, гражданство Румынии прежде всего. Они выезжают по своим европейским паспортам, а на самом деле, я думаю, никто точно не знает, сколько есть таких граждан. Понятно, что они есть. Более того, некоторые даже занимаются активной деятельностью в других странах, политической, в том числе.

Выезжают и въезжают по этим паспортам?

— Поскольку у меня нет такого двойного гражданства, поэтому мне сложно сказать, как осуществляется эта процедура. Я думаю, выезжают из Украины по украинскому, а въезжают в другую страну по другому паспорту. Грубо говоря, для них тоже ничего не меняется. Для остальных ситуация меняется. И тут опять-таки, кто едет в ЕС? Часть, действительно, студенты, ученые, бизнес-командировки и прочее, журналисты, это целая категория лиц. И, наконец, есть очень большая часть, фактически Украина на сегодняшний день массово представлена в ЕС — это нашими заробитчанами, теми, кто едет туда на временные заработки, сезонные заработки. Я занимался этим вопросом, поскольку это очень важный, болезненный для Украины социальный вопрос, который традиционно, как все социальные вопросы, замалчивается или недостаточно ему уделяется внимания. В Украине примерно от пяти до восьми миллионов человек в течение года выезжают на заработки, временные заработки за пределы страны, по возможности, они там остаются. Точные цифры не знает никто, я вас уверяю, поскольку провести этот подсчет практически невозможно.

Наибольшее количество гастарбайтеров выезжает в ЕС?

— Данные социологических исследований, которые были проведены в конце прошлого года социологической группой "Рейтинг", которая заслуживает, как правило, доверия. Они показывают, что был проведен опрос среди тех, кто выезжает, и примерно 25% граждан Украины едут в Россию, соответственно, 75% едут в страны ЕС: Польша — до 40%, 5-7% — Италия, Германия, Чехия, Португалия. Там отличается характер трудовой миграции. В Россию едут строители и какие-то рабочие специальности, в ЕС едут чернорабочие, это работа по уходу за стариками, пенсионерами, хоспис и работа в сельском хозяйстве.

Знаем, что безвиз распространяется только на туристические цели. Знаем, что ограниченное время пребывания — 90 дней в течение полугода. Это что-то даст?

— Если посмотреть на опыт Молдовы, то показывает, что дает. Давайте смотреть на вещи реально и поймем тот факт, что далеко не все наши заробитчане в Европе работают легально. Не только в Европе, а и в России в том числе. В Молдове уже сейчас довольно распространена практика для тех, у кого нет румынского гражданства, они работают в Молдове, берут отпуск за свой счет, еще какие-то полтора месяца на работе в Молдове и уезжают на эти полтора месяца работать в Европу незаконно, а потом возвращаются и опять продолжают. А 90 дней — это три месяца, довольно большой строк, сезон, например, сбора урожая — клубники, апельсинов и прочее. Многие используют эту возможность, чтобы, работая в Молдове, в свой отпуск подрабатывать в ЕС.

Едут, чтобы заработать за месяц столько, сколько можно заработать за полгода или за год дома.

— По крайней мере, для таких небогатых стран как Молдова это очень актуальная проблема. На самом деле никто четко не знает, сколько, какой процент наших заробитчан в ЕС работают нелегально. Социологический опрос, на данные которого я ссылаюсь, он показывает, что из всего числа людей, которые выезжают на заработки за границу примерно 61% признали, что они работают нелегально. Это часть тех, которые работают в России, естественно, которые работают в ЕС. Это при том, что они там получают гостевую визу, туристическую визу и прочее. Соответственно, сейчас можно прогнозировать, что опыт Молдовы будет открыто применятся и в украинских реалиях, поскольку экономическая ситуация в стране, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Соответственно, можно прогнозировать рост числа тех, кто будет стремиться поехать в ЕС и работать там нелегально, просто месяц, полтора, два месяца поработать, чтобы потом вернуться в Украину.

Если человек будет привозить в Украину инвестиции, то это неплохой вариант?

— Тут палка двух концах. Учитывая, что мы ответственны за наших граждан, ответственны не только в плане того, как они себя ведут, но и в плане защиты. Те, кто работают нелегально, они лишены всех средств правовой защиты, и мы знаем случаи жесточайшей эксплуатации и обманов, жульничества. Очень большой процент людей, которые работают нелегально, больше 40%, если мне не изменяет память, говорит, что они сталкиваются с нарушением своих прав: им не доплачивают деньги, их выселяют, их высылают и прочее.

Не будет такой безвиз, наоборот, помощью в возможности выехать с туристической визой, пройти собеседование, устроиться на работу, вернуться в Украину и с приглашением от работодателя получать трудовую визу. Это облегчит процесс?

— Теоретически это может, но такой вариант, о котором вы сказали, скорее всего, даже такие варианты будут, это варианты для высококвалифицированной рабочей силы, для людей-профессионалов высокого уровня, которых нет в достаточной мере в ЕС в какой-то сфере и тогда европейских работодатель заинтересован. Но это мы получим ситуацию выкачивания мозгов, выкачивания специалистов, поскольку если Украина не сможет предоставить им нормальные условия для жизни и работы. Тем не менее, я не думаю, что тот вариант, о котором вы сказали, будет иметь массовый характер, потому что рынок труда в Европе на него оказывается колоссальное давление, уровень безработицы в европейских странах, особенно, если мы говорим о южных странах — Португалия, Испания, среди молодежи очень высок в Италии. Соответственно, это уже граждане ЕС, очень многие из которых имеют высшее образование, именно в молодежной среде очень высокий уровень безработицы. Давление на рынок труда очень высокое. Поэтому тот случай, о котором вы сказали, я не думаю, что они будут иметь массовый характер.

Определенная предвзятость на первых этапах внедрения безвиза будет относительно украинцев на границе?

— Мне интересно даже посмотреть на опыт Грузии. Пока вот неделя и не было никаких громких скандалов, что грузин возвращали. Я не думаю, что будут какие-то такие проблемы. Сейчас в публичном пространстве, информационном пространстве два режима — зрада, перемога. Одни дико радуются, кричат, что это признание нас чуть ли не самой выдающейся страны мира, а другие говорят: да это вообще ничего не значит. Я думаю, на самом деле, правда посредине. Правда то, что мы снимаем дополнительные границы и это очень позитивный момент, потому что границы у нас в головах, прежде всего. С границ в нашей голове начинают строить заборы, копать рвы и обтягиваться колючей проволокой и преодоление этих границ — это очень важно, сам по себе позитивная тенденция. Но проблемы тоже есть.

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Старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ирина Ивашко в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что Европарламент всегда поддерживал предоставление безвиза Украине, но голосование процедурно не могло до него дойти.

сполнительный директор ОО "Европа без барьеров" Ирина Сушко отметила в эфире "ГС", что есть еще несколько институций, от которых зависит безвиз для Украины, но в любом случае это уже финишная прямая.