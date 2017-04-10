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    Климкин обсудит безвиз на встрече "Вышеградской четверки"

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    Как сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, для Украины важна ратификация соглашения об ассоциации, но важно, "куда мы пойдем дальше с Евросоюзом".
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Глава Министерства иностранных дел Павле Климкин примет участие в заседании министров иностранных дел "Вышеградской четверки" (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) 12 апреля. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Интер".

    Согласно заявлению министра, на заседании он будет продвигать идею обменов студентов, школьников, ученых между Украиной и ЕС после вступления в силу безвизового режима.

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    Украинское фото
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    "Давайте посмотрим, как задействовать безвизовый режим? Сколько украинцев этим воспользуются? Одна из идей, которую я последовательно продвигаю, буду также продвигать 12 апреля во время заседания министров иностранных дел "Вышеградской четверки" плюс Восточного партнерства, это обмены", — сказал глава МИД.

    "Плюс Восточного партнерства — это обмены, но обмены уже в других масштабах. И это касается студентов, школьников, конечно, наших ученых — всех. Мы должны воспользоваться нашим безвизовым режимом. Конечно, для нас очень важна и ратификация соглашения об ассоциации, но важно, куда мы пойдем дальше с Евросоюзом", — пояснил министр.

    Встреча глав МИД стран "Вышеградской четверки" запланирована на 12 апреля в Варшаве.

    Восточное партнерство является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей — Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы.

    В Вышеградскую группу, которую еще называют "четверкой", входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Все страны группы в 2004 году вступили в Евросоюз.

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