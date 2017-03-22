Достали? Польша меняет миграционную политику из-за заробитчан Украины

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Польша пересмотрит миграционную политику из-за гастарбайтеров из Украины. Как сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак, это было сделано по его инициативе, так как документ не учитывал миграционный кризис, с которым столкнулась Европа.

"По моей инициативе Совет министров аннулировал документ "Миграционная политика Польши", поскольку он не соответствовал проблемам, которые стоят перед нашей страной. Он не учитывал миграционный кризис, с которым столкнулась Европа", — рассказал министр.

В свою очередь замглавы МВД Польши Якуб Скиба отметил, что предыдущий документ не давал возможности адекватно реагировать на "миграционный кризис и экономическую миграцию из Украины".

По его мнению, при разработке новой миграционной политики страны, следует отделять беженцев от экономических мигрантов, противодействовать автоматическому размещению беженцев и разработать политику в отношении экономических мигрантов из Украины.

Ранее власти двух стран неоднократно высказывались за развитие сотрудничества между народами. Президент Польши Анджей Дуда выражал надежду на формирование проекта

"Междуморье", который бы означал увеличение уровня сотрудничества между народами в несколько раз.

В свою очередь премьер Владимир Гройсман заявлял, что украинские мигранты играют позитивную роль в поддержке украинской экономики из-за рубежа.

Только официально в Польше работают более миллиона украинцев, у которых на полном содержании находятся семьи на родине. В 2015 году заробитчане перевели в Украину из Польши 5 млрд евро. "Это сумма, которая сыграла свою роль в том, что страна еще как-то пережила последние несколько лет, ознаменовавшиеся девальвацией гривны", — подчеркивает политический аналитик Виталий Филипповский.

Однако эксперты обеспокоены тем, что Украина уже испытывает кадровый голод в ряде отраслей, поскольку сейчас за границей работает треть трудоспособного населения страны. Это привело к тому, что каждая четвертая украинская компания испытывает трудности в связи с тем, что происходит миграция их ключевых работников.

"Площадка грез" для украинцев

Как пишет политолог Максим Скрипченко, сейчас средняя зарплата в Польше составляет до 1 100 долларов, а в Великобритании минимальная заработная плата набегает до 1300 долларов. Этот и ряд других факторов привели к масштабной эмиграции поляков на запад, поскольку всё меньше польских граждан выражают желание устраиваться на низкоквалифицированную работу, за которую можно получить в разы больше в той же Великобритании.

Как подчеркивает Скрипченко, из этой ситуации было два выхода: возвращение поляков на родину и привлечение мигрантов. Первое — процесс очень долгий и крайне затратный, в то время как мигранты — быстрое тактическое решение.

"Польша стала такой себе "площадкой грез" для украинцев, где можно быстро заработать денег на свадьбу, машину или квартиру, да и вообще увидеть мир. Варшава закрывала глаза на многие нарушения в оформлении договоров, не давала проводить крупномасштабные рейды по местам, где проживали нелегалы. Польша получила то, что хотела: дешевую (и часто квалифицированную) рабочую силу, которая сможет с радостью удерживать промышленную и туристическую основу экономики государства", — цитирует его "112.Украина".

Темпы наращиваются East News Adam Wysocki Евроинтеграция в действии: заробитчане из Украины в Польше

По разным прогнозам, Польша наберет дополнительно 5 млн трудовых мигрантов в ближайшие годы. Более того, власти Польши используют украинцев как повод отказываться от квоты сирийских беженцев.

Следует отметить, что в 2016 году резко выросло количество выданных разрешений на постоянную работу в Польше для граждан Украины. Если в 2015 году такие разрешения получили 50 тыс. украинцев, то в прошлом году — 125 тыс. По предварительным подсчетам, количество разрешений на временную работу украинцам составляет более 1,3 млн, при этом в 2015 году таких разрешений выдали 762 тыс.

Эта статистика не считает граждан Украины, которые свободно работают в Польше и не должны получать разрешения. Это те, кто постоянно проживает в Польше, имеет "карту поляка", студенты и выпускники очной формы обучения в стране.

Однако польские власти и активно сотрудничают со своим частным сектором в плане получения достоверной информации о дефиците рабочих с определенной квалификацией.

"Варшава не заинтересована получить лишний миллион безработных, которые будут слоняться в поисках работы, в ее интересах получить мигранта, который будет пересекать границу уже с четким планом. Этот план также включает выезд из страны по истечению определенного срока", — подчеркивает Скрипченко.

Как сообщалось, 19 марта в Варшаве активисты праворадикальных организаций провели акцию протеста против "украинизации польского рынка труда" и миграционной политики правительства. Мероприятие перед зданием канцелярии премьера Беаты Шидло провели представители и сторонники организаций "Национально-радикальный лагерь" и "Всепольская молодежь".