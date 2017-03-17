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    Зарубежье

    Украина стала заложником своего национализма – польский политик

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    Украина стала заложником своего собственного национализма и из-за интенсивной внутренней политической борьбы не в состоянии ни контролировать его, ни отказаться от него, считает Януш Недзведски.
    Флаг Украины на здании ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Украина уже длительное время является  страной в значительной степени чисто теоретически – центральное правительство не только не реализует целый ряд уставных задач, но и является просто заложником сил, которые сама же поддерживала, заявил в интервью Sputnik Polska региональный политик и общественный деятель Януш Недзведски.

    Флаг Германии
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
    Экономист: бедность в Германии приводит к росту национализма

    Вчера информационные агентства сообщили в новостях, что немецкое правительство обратилось к активистам, блокирующим Донбасс, с призывом прекратить блокаду, поскольку она наносит вред экономике Украины. Немецкое правительство обращает свой призыв отнюдь не  к власти в Киеве, видимо, понимая ее полную неспособность контролировать ситуацию в стране. Как вы это прокомментируете?

    – Уже длительное время мы можем наблюдать ситуацию, в которой правительство в Киеве стало заложником вырвавшегося на свободу украинского национализма.

    С одной стороны, организаторы блокады Донбасса проводят ее под знаменем восстановления суверенитета Украины, восстановления контроля над мятежными регионами. И здесь, по крайней мере, теоретически в  этом пропагандистском ключе, украинской власти сложно противостоять блокаде. Потому что в обществе блокаду представляют как патриотический порыв активистов против создавшегося тупика, в котором находятся отношения с Донбассом и Луганском.

    Обращение правительства Германии – это голос разума. Факт, что в Украине все мнения и голоса, раздающиеся из  Европы, воспринимаются как более надежные, они имеют гораздо большее влияние на внутреннюю политику, чем аналогичные взгляды и мнения отечественных политиков. Политики на Украине воспринимаются общественностью как крайне люди коррумпированные и стремящиеся, прежде всего, к реализации своих собственных интересов.

    На мой взгляд, если бы с подобным призывом обратился  кто-то из здравомыслящих украинских политиков, его бы сразу же обвинили в предательстве национальных интересов с целью реализации своих собственных планов. Я даже не исключаю ситуацию, что украинские власти сами попросили Германию высказаться по этому вопросу.

    Ситуация, видимо, вышла из-под контроля, поскольку сторонники блокады Донбасса во вторник заняли несколько правительственных зданий в Луцке, Ровно, Черновцах. Они требовали освободить задержанных участников блокады и добились–таки своего.  О каком верховенстве закона можно говорить?

    – Украина уже длительное время является  страной в значительной степени чисто теоретически – центральное правительство не только не реализует целый ряд уставных задач, но и является просто заложником сил, которые сама же поддерживала. Я имею в виду, главным образом, националистические силы.

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    "Национализация" или деолигархизация?

    Примером такой апатии власти  является печально известные случаи осквернения польских памятников на Украине. Это никто не контролирует, никто не владеет ситуацией, и только постфактум обвиняют какую-то "третью" силу в  провокациях.

    На самом деле, каждый раз, когда власть в Киеве не в состоянии выполнять свои основные обязанности, она обвиняет кого-то в провокациях, инсинуациях, говоря об вмешательстве  иностранных спецслужб  или  о третьей силе. Невозможно говорить ни о каком  верховенстве закона на Украине, мы можем говорить лишь о постепенной атрофии государства.

    Украинский узел завязывается все больше и больше. Рейтинг президента Петра Порошенко едва достигает 6%. Как развязать этот узел?

    – Это очень сложный вопрос, ответ на который активно ищут политические элиты как в самой Украине, так и в Европе. На мой взгляд, необходима реализация Минских договоренностей, которые так до сих пор и не реализованы.

    Речь уже не идет только об эскалации боевых действий на востоке Украины,  речь идет о том, что обещанная конституционная реформа на Украине, которая позволила бы предоставить автономию регионам на востоке с дальнейшей их реинтеграцией в состав Украины, блокируется силами, аналогичными тем, которые в настоящее время держат блокаду Донбасса.

    Как я уже говорил в начале — Украина стала заложником своего собственного национализма и из-за интенсивной внутренней политической борьбы не в состоянии ни контролировать его, ни отказаться от него.

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