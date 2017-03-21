Польша пересмотрит миграционную политику из-за гастарбайтеров из Украины

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Власти Польши аннулировали документ о миграционной политике страны, принятый в 2012 году, как не соответствующий реалиям, сообщает Укринформ.

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Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак заявил, что это было сделано по его инициативе. По его словам, документ не учитывал миграционный кризис, с которым столкнулась Европа.

Замглавы МВД Польши Якуб Скиба отметил, что предыдущий документ не давал возможности адекватно реагировать на "миграционный кризис и экономическую миграцию из Украины".

По его словам, при разработке новой миграционной политики страны, следует отделять беженцев от экономических мигрантов, противодействовать автоматическому размещению беженцев и разработать политику в отношении экономических мигрантов из Украины.

Напомним, ранее в Варшаве активисты праворадикальных организаций провели акцию протеста против "украинизации польского рынка труда" и миграционной политики правительства.