наверх
12.03.201719:40
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Вандализм на Львовщине: отношения Украины и Польши разрушают намеренно - Быков

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (102)

    (обновлено: )13801
    Политический эксперт Сергей Быков в эфире "ГС" отметил, что до настоящего времени МИД Польши слабо реагировало на акты вандализма, совершенные в Украине относительно этнических поляков и мемориалов их памяти.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Интернет-издание "Грушевского, 5"

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Во Львовской области повредили два памятника погибшим полякам. Об этом сообщили в Нацполиции.

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"
    Украина и Польша: будем дружить бандерами?
     Так, 10 марта неизвестные облили красной краской памятник профессорам Львовской политехники, которых в 1941 году расстреляли немецкие войска. Теперь такой же случай произошел в поселке Подкамень Бродовского района. Там облили красной краской надгробные памятники полякам, погибшим в марте 1944 года, а на центральном кресте написали "Смерть ляхам". Там сейчас работает следственно-оперативная группа.

    Отразятся ли произошедшие инциденты на отношениях Украины и Польши, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Сергей Быков.

    "Мы сегодня наблюдаем долгосрочную такую акцию по разрушению украинско-польских отношений. Мы видели и преступления, и акты вандализма в январе в Украине, которые касались событий "Волынской резни", мы наблюдали также в Польше антиукраинские демонстрации польских националистов. Однако мы не не видели, к сожалению, и не можем констатировать того, чтобы Министерство иностранных дел Польши каким-либо образом существенно реагировало на те акты вандализма, которые происходили в Украине относительно этнических поляков и осквернения мемориалов памяти погибших этнических поляков", — отметил эксперт.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Столкновения с полицией в Батуми
    Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Блокада в Конотопе
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти