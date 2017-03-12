Вандализм на Львовщине: отношения Украины и Польши разрушают намеренно - Быков

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Во Львовской области повредили два памятника погибшим полякам. Об этом сообщили в Нацполиции.

Так, 10 марта неизвестные облили красной краской памятник профессорам Львовской политехники, которых в 1941 году расстреляли немецкие войска. Теперь такой же случай произошел в поселке Подкамень Бродовского района. Там облили красной краской надгробные памятники полякам , погибшим в марте 1944 года, а на центральном кресте написали "Смерть ляхам". Там сейчас работает следственно-оперативная группа.

Отразятся ли произошедшие инциденты на отношениях Украины и Польши, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Сергей Быков.

"Мы сегодня наблюдаем долгосрочную такую акцию по разрушению украинско-польских отношений. Мы видели и преступления, и акты вандализма в январе в Украине, которые касались событий "Волынской резни", мы наблюдали также в Польше антиукраинские демонстрации польских националистов. Однако мы не не видели, к сожалению, и не можем констатировать того, чтобы Министерство иностранных дел Польши каким-либо образом существенно реагировало на те акты вандализма, которые происходили в Украине относительно этнических поляков и осквернения мемориалов памяти погибших этнических поляков", — отметил эксперт.