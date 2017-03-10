наверх
10.03.201714:41
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция разыскивает воров табличек двух консульств во Львове

    (обновлено: )44
    Сообщается, что во Львове также неизвестные украли информационные таблички с фасадов зданий консульств Белоруссии и Бельгии. Полиция разыскивает похитителей.
    С фасада консульства Бельгии во Львове украли информационную табличку
    ГУ Нацполиции во Львовской области

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. С фасада здания консульства Бельгии похитили информтабличку, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

    Работы по очистке оскверненных вандалами монументов в Быковне
    Украинское фото
    Работы по очистке оскверненных вандалами монументов в Быковне

    "Как сообщил представитель учреждения в своем заявлении в Галицкий отдел полиции, кража была совершена ночью (9 марта — ред.). С фасада помещения консульства, которое расположено на первом этаже жилого дома на улице Ивана Франко, исчезла информационная табличка размером 30х40 сантиметров с надписью "Почетное консульство Королевства Бельгия во Львове", — сообщили в пресс-службе.

    По данным полиции, сумма причиненных убытков составляет 2,3 тысячи гривен (85 долларов). Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее в полиции сообщили, что 9 марта во Львове также была украдена информационная табличка с фасада почетного консульства Белоруссии.

    Львовские правоохранители разыскивают злоумышленников, которые украли информационные таблички с консульских учреждений, добавили в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что вандалы повредили памятник поэту Ивану Франко в одном из сел во Львовской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Убийство бизнесмена в Киеве. Кадры с места преступления
    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
    Александр Грановский
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    ЧП в Европе: нападение в Дюссельдорфе, стрельба в Базеле