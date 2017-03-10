Полиция разыскивает воров табличек двух консульств во Львове

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. С фасада здания консульства Бельгии похитили информтабличку, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

"Как сообщил представитель учреждения в своем заявлении в Галицкий отдел полиции, кража была совершена ночью (9 марта — ред.). С фасада помещения консульства, которое расположено на первом этаже жилого дома на улице Ивана Франко, исчезла информационная табличка размером 30х40 сантиметров с надписью "Почетное консульство Королевства Бельгия во Львове", — сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, сумма причиненных убытков составляет 2,3 тысячи гривен (85 долларов). Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в полиции сообщили, что 9 марта во Львове также была украдена информационная табличка с фасада почетного консульства Белоруссии.

Львовские правоохранители разыскивают злоумышленников, которые украли информационные таблички с консульских учреждений, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что вандалы повредили памятник поэту Ивану Франко в одном из сел во Львовской области.