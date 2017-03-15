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    Политика

    МИД: 11 апреля пройдет заседание комитета президентов Украины и Польши

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    Глава МИД Украины Павел Климкин и государственный секретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский обсудили повестку дня диалога на уровне глав государств.
    Петр Порошенко и Анджей Дуда во время встречи в Варшаве
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Киеве 11 апреля пройдет заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши, сообщил в среду украинский МИД.

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    В феврале президенты двух стран договорились провести заседание комитета в Киеве в ближайшее время.

    "Павел Климкин (глава МИД Украины) и государственный секретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский обсудили повестку дня диалога на уровне глав государств. Среди вопросов, которым уделено приоритетное внимание, была подготовка очередного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши 11 апреля 2017 года в Киеве", — говорится в сообщении на сайте министерства.

    Напомним, Климкин находится в Польше с визитом.

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