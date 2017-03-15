МИД: 11 апреля пройдет заседание комитета президентов Украины и Польши

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Киеве 11 апреля пройдет заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши, сообщил в среду украинский МИД.

В феврале президенты двух стран договорились провести заседание комитета в Киеве в ближайшее время.

"Павел Климкин (глава МИД Украины) и государственный секретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский обсудили повестку дня диалога на уровне глав государств. Среди вопросов, которым уделено приоритетное внимание, была подготовка очередного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши 11 апреля 2017 года в Киеве", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Напомним, Климкин находится в Польше с визитом.