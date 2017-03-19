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    Митинг в Варшаве против украинских мигрантов

    14340
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Сотрудники полиции во время митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Участники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Участник митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Участники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Участники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Участники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Участники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Участники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Участники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Участники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
    Участники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Сотрудники полиции во время митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве.

    В Варшаве активисты праворадикальных организаций провели акцию протеста против "украинизации польского рынка труда" и миграционной политики правительства.

    Как сообщает Польское радио, мероприятие перед зданием канцелярии премьер-министра Беаты Шидло провели представители и сторонники организаций "Национально-радикальный лагерь" и "Всепольская молодежь". 

    "По нашему мнению, это продолжение политики "Гражданской платформы"… В 2016 г. в Польшу приехало более миллиона украинцев. По мнению партии, происходит постепенная украинизация польского рынка труда", — заявил представитель организации Томаш Калиновский. 

    По его словам, правительство создает условия, при которых работодатели могут заменять польских работников украинцами, которые готовы работать за более низкие зарплаты. Из-за этого поляки уезжают работать на Запад, в частности в Германию.

    Читайте также: В недоумении… Реакция мира на госблокаду Донбасса

    Активисты "Национально-радикального лагеря" отмечали, что акция направлена против политики правительства, а не "против какого-то конкретного народа".

    В свою очередь представитель "Всепольской молодежи" Матеуш Плавский отметил, что приглашение в Польшу украинцев – "в чужих интересах корпораций, а не в интересах польского народа". 

    Плавский добавил, что в ближайшее время "Всепольская молодежь" начнет отслеживать "скандальные примеры, связанные с приглашением и продвижением украинского меньшинства на рынке труда и в вузах", и обнародовать их.

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