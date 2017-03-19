Митинг в Варшаве против украинских мигрантов

В Варшаве активисты праворадикальных организаций провели акцию протеста против "украинизации польского рынка труда" и миграционной политики правительства.

Как сообщает Польское радио, мероприятие перед зданием канцелярии премьер-министра Беаты Шидло провели представители и сторонники организаций "Национально-радикальный лагерь" и "Всепольская молодежь".

"По нашему мнению, это продолжение политики "Гражданской платформы"… В 2016 г. в Польшу приехало более миллиона украинцев. По мнению партии, происходит постепенная украинизация польского рынка труда", — заявил представитель организации Томаш Калиновский.

По его словам, правительство создает условия, при которых работодатели могут заменять польских работников украинцами, которые готовы работать за более низкие зарплаты. Из-за этого поляки уезжают работать на Запад, в частности в Германию.

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Активисты "Национально-радикального лагеря" отмечали, что акция направлена против политики правительства, а не "против какого-то конкретного народа".

В свою очередь представитель "Всепольской молодежи" Матеуш Плавский отметил, что приглашение в Польшу украинцев – "в чужих интересах корпораций, а не в интересах польского народа".

Плавский добавил, что в ближайшее время "Всепольская молодежь" начнет отслеживать "скандальные примеры, связанные с приглашением и продвижением украинского меньшинства на рынке труда и в вузах", и обнародовать их.