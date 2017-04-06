Депутат: в выступлении в Раде глава НАПК Корчак проявила неуважение

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Главу НАПК Наталью Корчак вызвали на "парламентский ковер" 5 апреля. Министр юстиции Павел Петренко анонсировал изменения в антикоррупционное законодательство, касающиеся, прежде всего, работы того же агентства, а профильный комитет ВР дал старт новому конкурсу по поиску аудитора НАБУ.

Также президент Петр Порошенко заявил о том, что в целом не доволен антикоррупционными результатами в стране.

Антикоррупционные события в парламенте в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал внефракционный народный депутат, представитель антикоррупционного комитета ВР Юрий Деревянко.

(публикуется на языке оригинала)

Президент каже, що незадоволений роботою антикорупційних органів. Ви яку оцінку за п’ятибальною шкалою поставите антикорупційним відомствам?

– НАЗК – один, Антикорупційній прокуратурі – два, НАБУ – чотири з мінусом, три з плюсом.

Є інформація, що 21 квітня ваш комітет має знову слухати НАЗК. До цього часу можуть бути внесені зміни до законодавства, аби 21 квітня за результатами можна було переобрати керівництво?

– Перше, дійсно, 21 квітня ми будемо заслуховувати на комітеті членів НАЗК і мати таку, професійну розмову – менше політики, але більше, дійсно, професійності.

Сьогодні (5 апреля – Ред.) те, що демонструвала голова НАЗК в сесійній залі – це була неповага до депутатів, до громадян України, яких депутати представляли, не тільки тому, що вона не хотіла давати чіткі відповіді на зрозумілі, чіткі питання, а й тому, що взагалі якось себе неадекватно позиціонувала як людина, яка начебто багато всього зробила, а насправді немає ніякого результату.

Якщо вже говорити мою оцінку стосовно НАЗК, то я вважаю, що вона є наднезадовільно, більш, ніж незадовільно, тому що в цей період часу двічі ми мали стрес-тест для того, щоб здати електронні декларації, цей тест НАЗК не пройшло.

Перший раз хотіли взагалі відтермінувати, і їм це не вдалось завдяки зусиллям активним депутатів і громадськості. Другий раз, через п’ять місяців після першої спроби нічого не зробили для того, щоб виправити ці помилки.

Окрема величезна проблема і претензія, що за п’ять місяців жодних ретельних перевірок не було від тих шокуючих декларацій, які всі побачили. Чому? Або ці люди є непрофесійні, або вони є політично заангажовані і на них мають певні сили вплив, тобто це Адміністрація президента чи уряд, і таким чином вони хочуть саме через таку їх діяльність або бездіяльність дискредитувати довіру людей до цього антикорупційного органу.

Поки що ми бачимо повний саботаж роботи НАЗК, і, найголовніше, неадекватність в чому полягає – це небажання визнавати свої власні помилки і, навпаки, вони займають впевнену, трошки зухвалу позицію, що, типу, ви тут нам говоріть, що хочете, а в мене тут все добре.

Це при тому, що ці незалежні представники і члени комісії отримують по 150 тисяч гривень приблизно, а з їхніми преміями – більш як 200 тисяч, які вони собі щедро виписують. Тут виникає ще інше питання – чи є взагалі совість у людей, які валять роботу, які не показують результат і так себе негарно ведуть.

Зараз обговорюється питання зовнішнього аудиту та персональної відповідальності голови НАЗК та відповідальність уряду на період конкурсу. Про що саме йдеться? Чи реально, щоб ці зміни були напрацьовані до наступного звіту НАЗК?

– Коли ми говоримо про зміни, то вони теоретично можуть бути напрацьовані, але я б хотів, щоб ми чітко демонстрували, в тому числі, і міністру юстиції, і всім іншім, що позиція парламентарів має бути в тому, щоб цей орган залишався незалежним, тобто ми категорично проти, щоб цей орган попав під вплив Мін’юсту, уряду або під вплив іншої політичної партії.

Тобто він створювався максимально незалежно і дистанційовано від всіх інших впливів, хоча за квотним принципом.

За законом має бути п’ять членів НАЗК, і п’ятий член НАЗК більше як шість, сім, вісім місяців не може бути чомусь обраний, хоча це вимога закону до уряду. Уряд має забезпечити формування комісії незалежної з відбору і відбір такого члена п’ятого. Це перше.

Друге. "УСС" – це підприємство, яке є адміністратором реєстру, який став адміністратором буквально за два тижні до завершення першої хвилі подачі декларацій, також це є організація, яка підпорядкована Держспецзв’язку, відповідно, уряду. Це друга теза.

Третя теза, що сьогодні пан Гройсман говорить про те, що він вважає, що незадовільна робота голови, і просить її піти у відставку, а насправді він має інструменти впливу, тому що може сьогодні голова уряду ініціювати на розгляд на Кабміні, на засіданні рішення відповідно до закону про Кабмін, відповідно до закону про центральні органи виконавчої влади, і скасувати будь-яке рішення центрального органу виконавчої влади, тобто будь-яке рішення НАЗК. А одне із перших рішень НАЗК, до речі, де пані Корчак сама за себе голосувала і сама себе призначала на голову, воно якраз стосується рішення центрального органу виконавчої влади.

Якщо пан Гройсман хоче підштовхнути членів НАЗК до нового керівника, хай відмінить це рішення. Він може це зробити. А він просто про це говорить, що це погано, негативно, просить її піти у відставку, стати звичайним членом замість голови НАЗК, але нічого при цьому не робить.

А таке складається враження, що нашим політикам вигідно, коли ці люди виглядають погано, коли недовіру вже формуємо до цього органу і, відповідно, які б висновки не робити також, вони будуть прийматись під призмою тих всіх негативних тенденцій, які ми зараз спостерігаємо в цій структурі.

Також виступ Наталії Корчак у Раді в ефірі "ГС" прокоментував нардеп від фракції БПП та представник антикорупційного комітету ВР Олег Барна.

Голова антикорупційного комітету ВР Єгор Соболєв повідомив, що стартував новий конкурс з пошуку аудитора НАБУ за квотою ВР, і він повідомив, що фільтрувати будуть фігури світового масштабу. Що вже про це відомо?

– Відносно діяльності антикорупційних органів можу сказати наступне: люди деколи занадто часто так буває, що вони хочуть негайно результатів і негайно або видовищ, або крові.

На превеликий жаль, не все так можна робити. Дитина на світ з’являється через дев’ять місяців. І перед тим, як звинувачувати людину, нам як депутатам ВР треба взяти на себе відповідальність, а не робити політичний піар чи якісь політичні іміджі собі створювати навколо проблеми, а треба взяти знайти причини, які спонукали до затримки чи зависання електронного декларування і невиконання наступних функцій, зокрема, перевірок.

І ці причини нам потрібно усунути, в першу чергу, на законодавчому рівні, бо, наприклад, є питання з нормативно-адміністративними діями, є питання від технічної електронної, так би мовити, сторони із програмним забезпеченням.

Є питання в тому, що там відсутній до даного часу більше року п’ятий представник цього органу, внаслідок чого не приймаються певні рішення, бо щоб рішення прийнялось, потрібно, щоб більшість проголосувала, а так буває два на два, порівну.

Тому третій момент. Всі члени даного органу є незалежні один від одного, що передбачено законодавством і структурою діяльності і керівник не має стільки впливу на своїх підлеглих.

Тому, очевидно, я подав свою позицію, що нам треба скликати все керівництво НАЗК, провести відповідні професійні іспити діяльності цього комітету, зокрема, зі сторони, які можуть давати оцінку електронно-технічої діяльності, заслухати їх зауваження в сферах напрямку нормативно-адміністративної діяльності і технічної електронної діяльності, зробити висновки і виправити їх на нормативно-правовому рівні. Але хтось починає говорити, що там незаконно надавали собі надбавки чи зарплати.

Шановні, ми прийняли такий закон, і там передбачений фонд зарплати, фонд преміювання, і оцінку цим діям законно чи незаконно можуть надавати тільки компетентні органи, але максимум може бути моральна або адміністративна відповідальність.

Відносно НАБУ – там є питання, що були великі сподівання на діяльність цього органу, але вертаюсь до того, що це молода структура, яка починає працювати, і тут питання – оцінку діяльності може дати, знову-таки, компетентний орган, який проведе аудит. Треба створити аудиторську комісію, тобто з членів, які будуть представляти президента, Кабмін і ВР.

Ви можете назвати якісь прізвища?

– Це відомі люди, але прізвища, на жаль, я не можу назвати. Там є викладачі з науковим ступенем, зокрема, Київського університету, інші є заслуженими адвокатами і найвищої судової гілки влади, тобто приємно, що це українці. Через місяць буде питання вирішуватись, обговорюватись ці кандидати на комітеті і висунення їх на голосування ВР.

Тобто зараз не потрібно з поспіхом шукати винних. Нам треба з’ясувати, в першу чергу, причини і робити все, щоб їх усунути на законодавчому рівні, а потім вже будемо вирішувати питання компетентності осіб, яких ми самі вибрали в ці органи.

Наталія Корчак закликала, аби діяльність агентства перевірили незалежним фаховим аудитом, куди будуть залучені представники посольств ЄС в Україні, міжнародних організацій. Чи може бути влаштована така перевірка? Интернет-издание "Грушевского, 5" Коррупция по-грузински. Эксперт о махинациях экс-генконсула Грузии

– Її, певно, заява є, можна сказати, криком душі чи відчаю, тому що вона переконалась, що ситуація навколо НАЗК є заполітизованою, і це, дійсно, так, і те, що ми побачили у ВР – відношення депутатів до жінки в залі, це було некоректно.

В України достатньо своїх компетентних спеціалістів, які можуть дати оцінку діяльності всьому керівному складу НАЗК, але після належного вивчення їх діяльності, в тому числі, є спеціалісти в громадській раді при НАЗК.

Ранее эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире "ГС" заявил, что Корчак хочет провести независимый аудит НАПК, чтобы в итоге ответственность за срыв е-декларирования переложить на других членов Нацагентства.

А эксперт по антикоррупционным вопросам Александр Леменов в эфире "ГС" заявил, что увольнение членов НАПК возможно только по собственному желанию или по окончании положенного срока.