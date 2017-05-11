Порошенко: отмена виз говорит о разрыве Украины с постсоветским прошлым

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко считает, что окончательное решение Совета ЕС о предоставлении Киеву безвизового режима является "гигантским шагом" страны в Европу и говорит о разрыве с ее постсоветским прошлым.

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

"Безвиз" — это гораздо больше, чем упрощение способа выезда за границу. Это — гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека и независимости нашего государства. Мы порываем с постсоветским прошлым и все больше становимся частью единого европейского цивилизационного пространства", — заявил глава государства в обращении, обнародованном на сайте президента в четверг.

По его словам, безвизовый режим с ЕС также является свидетельством стратегической правильности европейского выбора Украины, необратимости курса на интеграцию в Европу. "Это и признание положительных сдвигов на пути реформ: план визовой либерализации содержал почти 150 пунктов, которые обеспечили реальные изменения во многих сферах жизни", — считает Порошенко.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны. Граждане Украины смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более чем 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников.

Вместе с тем, в марте вступил в силу механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.