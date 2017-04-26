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    Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины

    Тема:

    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (357)

    (обновлено: )28611
    Сегодняшнее решение еще должно быть утверждено Советом Евросоюза, заседание которого состоится 11 мая, с последующим подписанием в Европейском парламенте президентами ЕП и Совета ЕС.
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза в среду одобрил законодательный регламент о внесении Украины в перечень третьих стран, в отношении граждан которых не применяются визовые требования.

    Решение было принято без обсуждения.

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    В частности, Комитет поддержал проект законодательного акта Европейского парламента и Совета ЕС о внесении поправок в список третьих стран, граждане которых, чтобы пересечь границу, должны получить визу, и тех, от которых это не требуется (Украина).

    "В Правила (ЕР) N 539/2001 внести следующие изменения: (а) в приложении I, часть I (государства) ссылка на Украину удалена. (б) в приложении II, часть I (государства) следующая ссылка вставляется "Украина", — приводит текст проекта документа УНИАН.

    Сегодняшнее решение еще должно быть утверждено Советом Евросоюза, заседание которого состоится 11 мая, с последующим подписанием в Европейском парламенте президентами ЕП и Совета ЕС.

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    Ранее Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. Условия безвизового режима для Украины не предусматривает возможность трудоустройства в Евросоюзе.

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