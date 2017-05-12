Хроника 11 мая: безвиз с ЕС, протесты ОУН в Киеве, новый скандал Евровидения

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 11 мая, Совет Евросоюза утвердил безвиз для Украины, активисты ОУН штурмовали здание МВД в Киеве, а глава МВД объяснил причины штурма офиса ОУН в Киеве на 9 мая. Помимо этого вчера в Днепре подожгли офис "Оппоблока", разрушительный взрыв произошел возле банка в Николаеве, а шахтеры Волыни идут в Киев требовать выплат зарплаты. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Совет ЕС одобрил безвиз для украинцев

Совет Евросоюза по иностранным делам все же утвердил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны Шенгенской зоны. Это была последняя европейская инстанция, решающая, предоставить Киеву безвиз, или нет. По словам президента Петра Порошенко 17 мая в Страсбурге соответствующее соглашение между Украиной и ЕС торжественно подпишут. Примерно через месяц, с 11 июня, украинцы смогут ездить в страны Евросоюза без виз.

Читайте также: Безвиз есть, а денег нет! Ну и на кой он нужен?

Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике

Кабинет министров вновь продлил чрезвычайные меры в энергетике, сообщает пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук. В Украине с 17 февраля были введены сроком на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. В марте и апреле действие этих мер было продлено.

Артеменко обжаловал указ о прекращении гражданства

Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко обжаловал указ Президента, которым прекращается его гражданство. Об этом "Украинским новостям" рассказал адвокат Артеменко Леонид Сиваков. Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства депутата Верховной Рады от фракции "Радикальной партии" Андрея Артеменко в связи с получением им канадского гражданства.

Активисты ОУН штурмовали здание МВД в Киеве

Члены Добровольческого движения ОУН в Киеве пикетировали накануне МВД с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и против произвола полициИ. Активисты пытались прорваться в здание МВД, что повлекло за собой стычки с патрульными, охраняющими вход. Митингующие скандировали лозунги с критикой действий Авакова. 9 мая сотрудники правоохранительных органов штурмовали офис ОУН.

Аваков объяснил причины штурма офиса ОУН в Киеве 9 мая

Сотрудники правоохранительных органов приняли решение войти в офис ОУН во вторник, 9 мая, так как в одном из окон помещения был замечен человек в балаклаве с гранатометом на плече, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. Однако лидер движения ОУН Николай Коханивский заявил, что тубус от гранатомета был музейным экспонатом. Во вторник в столице силовики заблокировали офис ОУН. Позднее правоохранители штурмовали офис, задержав 24 человека.

В Днепре подожгли офис "Оппоблока"

Офис политической партии "Оппозиционный блок" подожгли в Днепре в ночь на четверг, сообщает пресс-служба организации. Сообщается, что инцидент произошел в половине четвертого утра. Так, двое неизвестных мужчин, скрывая лица под капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис партии, после чего скрылись на автомобиле. Пожар ликвидировали две пожарные машины.

Шахтеры Волыни идут в Киев требовать выплат зарплаты

Горняки шахты №1 "Нововолынская" Волынской области отправляются в Киев, чтобы протестовать из-за невыплаты зарплаты за февраль, март и апрель, сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец. Также накануне горняки предприятий "АрселорМиттал Кривой Рог" перекрыли железнодорожные пути к шахтам, остановив отгрузку продукции. "На предприятиях Арселор МитталСтил начались массовые акции протеста… Горняки находятся под землей полутора суток без еды на воде", — написал Волынец в сетях.

Разрушительный взрыв возле банка в Николаеве

В здании, в котором располагается банк "Пивденный", в центре Николаева произошел взрыв. По информации местных СМИ, неизвестные подорвали входные двери в банк. Взрывная волна была настолько сильной, что в результате нее повылетали стекла в окнах квартир 3 и 4 этажей, расположенных в доме рядом со зданием банка. По предварительным данным пострадавших нет несмотря на то, что куски двери банка разлетелись в радиусе двадцати метров.

Идет на рекорд: депутат задекларировал 586 квартир

Депутат Ирпенского городского совета Игорь Оверко имеет в собственности 186 квартир общей площадью больше, чем футбольное поле стадиона "Олимпийский" в Киеве. Об этом сообщает движение "Честно". "Представитель партии "Новые лица" утверждает, что квартир больше — 191. За год он заработал всего около 20 000 гривен. Он в прошлом году прекратил право собственности на 400 квартир. А доход от продажи недвижимости составил более 50 млн грн. Кроме квартир, у Оверко 4 жилых дома, 18 земельных участков и больше 16 млн грн сбережений. Об этом свидетельствует декларация политика на сайте НАПК", — сообщается на сайте движения.

Евровидение-2017: стали известны все финалисты

По итогам второго полуфинала Евровидения-2017, который прошел в четверг вечером в Киев, стали известны все финалисты песенного конкурса. В финале, который пройдет 13 мая, выступят конкурсанты из 26 стран (представители стран "Большой пятерки", а также страны-хозяйки): Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Румынии, Израиля, Норвегии, Нидерландов, Австрии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Украины.

СБУ оставит без санкций представителя Болгарии за песни в Крыму

Служба безопасности Украины не будет применять санкции из-за посещения Крыма к участнику Евровидения-2017 Кристиану Костову, представляющему Болгарию, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собеседника из СБУ. Ранее в интернете появилось видео, на котором российский и болгарский певец Костов в 2014 году выступал в "Артеке" в Крыму. "Украинские спецслужбы отказались считать правонарушением крымское выступление коренного москвича Кристиана Костова, представляющего Болгарию на Евровидении-2017", — говорится в сообщении.

Читайте также: Dagbladet. Евровидение в Украине: политика, подтасовки, жульничество

Именно 11 мая 1927 года была образована Американская академия киноискусств. В этот же день в 1949 году в Нью-Йорке был продан первый фотоаппарат "Полароид", а в 1997 году 11 мая чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признал поражение в матче с компьютером IBM Deep Blue.