Нардеп подтвердил обсуждение в Раде визового режима с Россией

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В Верховной Раде сейчас оценивают возможное количество голосов народных депутатов за введение визового режима с Россией. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

По его словам, сейчас в парламенте также проводится разъяснительная работа относительно данного вопроса.

"На мой взгляд, сразу после получения Украиной безвиза следующий стратегический вопрос, который нужно решить в парламенте, это введение визового режима с РФ… Сейчас подводятся итоги и количество голосов народных депутатов, которые готовы за это голосовать, проводится разъяснительная работа и мы должны осуществить этот ответственный шаг и ввести визовый режим с РФ", — сказал он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники во фракциях "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" сообщали, что на будущей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией.