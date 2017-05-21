Россия подала иск в ВТО по санкциям Украины

РИА Новости Украина – Прайм

Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми начиная с 2014 года ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Россия направила в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми, начиная с 2014 года, ограничениями", — сказал журналистам Орешкин в кулуарах министерской встречи АТЭС, в рамках которой встретился с главой ВТО Роберто Азеведо и сообщил ему о подаче иска.

По словам Орешкина, есть серьезные основания предполагать, что эти меры принимаются Украиной в нарушение ее обязательств в ВТО, включая дополнительные обязательства, принятые в ходе присоединения.

"Более того, число антироссийских мер, их характер, охват подпадающих под ограничения отраслей свидетельствуют о том, что Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права. При этом некоторые из этих мер не просто не защищают украинскую экономику, а, напротив, создают для нее дополнительные проблемы", - добавил министр, сообщают РИА Новости.

Орешкин перечислил ограничения, введенные Украиной против РФ с 2014 года. Речь идет, в частности, о запретах на ввоз из России мясных и молочных продуктов, рыбы, винно-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений и многих других товаров. Особые процедуры применяются при ввозе российских книг и иной печатной продукции, особый режим налогообложения применяется при ввозе подержанных российских автомобилей.

"На территории Украины запрещается или дискриминационным образом ограничивается деятельность сотен российских компаний – производителей и поставщиков товаров и услуг", — добавил министр.

Среди этих компаний – машиностроители, банки, поставщики различных услуг, в том числе в интернете, поставщики программного обеспечения, авиакомпании и многие другие. Специальный экологический, санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль введен в отношении российских пищевых продуктов, изделий легкой промышленности, косметики, бытовой химии и других российских товаров.

Российским компаниям также запрещено участвовать в приватизации в Украине, что является еще одним грубым нарушением украинских обязательств в ВТО. "Так же мы классифицируем ограничения на операции с украинской валютой, запрет на аккредитацию журналистов российских новостных агентств и других СМИ", — указал Орешкин.

При подготовке своих мер, Украина также нарушила многочисленные обязательства в отношении транспарентности процедур разработки и введения запретов и иных ограничений в торговле — несмотря на требования соглашений ВТО, данные меры последовательно не нотифицируются в организации, также заявил глава Минэкономразвития РФ.

"Таким образом, российский запрос охватывает в общей сложности сотни элементов украинских нормативных актов и касается нарушений ряда базовых соглашений ВТО", — пояснил Орешкин.

Речь идет о соглашении об учреждении ВТО, Генеральном соглашении о торговле товарами, Генеральном соглашении о торговле услугами, Соглашении об импортном лицензировании, Соглашении о технических барьерах в торговле, Соглашении о санитарных и фитосанитарных мерах.

Согласно нормам ВТО, запрос на консультации является первым этапом подачи иска в рамках этой организации. В соответствии с процедурами ВТО, теперь в течение двух месяцев должны быть проведены консультации с правительством Украины с целью поиска взаимоприемлемого разрешения сложившейся ситуации.

"В случае если консультации не принесут ожидаемого результата, мы имеем право начать вторую стадию спора – передачу дела на рассмотрение третейской группы", — заключил Орешкин.