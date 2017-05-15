Розенко: во вторник правительство обсудит с МВФ поднятие пенсионного возраста

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Власти будут обсуждать с миссией Международного валютного фонда (МВФ), которая приедет в Киев во вторник, пенсионную реформу, настаивая на сохранении нынешнего пенсионного возраста, заявил в понедельник вице-премьер Павел Розенко.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявлял, что Кабмин планирует в мае представить проект пенсионной реформы. Он заверил, что власть не будет повышать пенсионный возраст в рамках запланированной реформы, как на том настаивает главный кредитор Украины — МВФ. Ранее ряд депутатов возмущались тем, что представителей парламента нет в составе рабочей группы, которая разрабатывает пенсионную реформу.

"Прибудет очередная миссия, в очередной раз будем говорить, будем дискутировать на разные темы, выполнение в том числе того письма-намерения, которое мы подписали. Темы широкие, темы глобальные, поэтому рабочий процесс, будем работать. В том числе и пенсионная реформа (будет обсуждаться — ред.), мы считаем, что на сегодняшний день для поднятия пенсионного возраста у нас нет надлежащих условий, в первую очередь из-за низкой продолжительности жизни украинцев", — сказал Розенко журналистам.

МВФ одобрил в начале апреля выделение Украине очередного транша в 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи, при этом призвав "продолжать добросовестные усилия по остающейся суверенной задолженности". Фонд призвал Украину не откладывать проведение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста, а также внедрение структурных реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций, начать приватизацию и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения. Однако инициативы по реформированию пенсионной системы и введению рынка земли в стране пока не находят поддержки в парламенте.