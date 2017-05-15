Под пенсионную реформу голоса в Раде будут скупать – Молчанов

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Пенсионную реформу в Украине пытаются запустить не один год. В 2017 году Кабмин не просто пообещал реформу начать, но и пригрозил уйти в отставку в случае фиаско.

В частности, премьер Владимир Гройсман заявил, что готов уйти в отставку в случае непринятия пенсионной реформы. Также премьер акцентировал внимание на том, что с 1 октября пенсии возрастут, а сама система зачисления средств в Пенсионный фонд — изменена.

Эти правительственные заявления в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Кирилл Молчанов.

Чего здесь больше — игры ва-банк, политического пиара или действительности в таких заявлениях Гройсмана? Действительно, не боится он отставки, настолько уверен в том, что реформа будет принята, а затем проведена?

— Мне кажется, что это больше какие-то мобилизационные призывы к парламенту – собрать голоса, в первую очередь, тем же хотя бы двум фракциям коалиции, чтобы они максимально пришли и голосовали лично в зал. Потому что лично я, допустим, не имею такой уж уверенности, что в парламенте есть голоса, как за пенсионную, так и за земельную, кстати, реформу. Потому что они достаточно скандальны, и в народе абсолютно не популярны, потому что в случае с пенсионной реформой это однозначно приведет к тому, что даже та, по сути, копеечная пенсия, она будет с еще большим усложнением предоставляться украинцам. И мы уже наверняка понимаем, что, если изначально говорили о том, что будут поднимать пенсионный возраст, то теперь говорят, что будут поднимать страховой стаж, а по большому счету это будет одно и то же.

Многие считают, что это не вина работника, что работодатель платит "в конверте". Скажите, такие настроения – это нормально?

— Дело все в том, что, скажем, вопрос пенсионной реформы поднимается правительством не от того, что они сильно хотят заниматься этими непопулярными вещами, которые однозначно будут негативно восприниматься. Дело в том, что это требование МВФ, и даже тот транш, который мы получили месяц назад, там было четко указано, что пенсионная реформа, кстати, должна была вообще проголосована быть до конца апреля. Поэтому, я думаю, выносить это на голосование будут однозначно на этой сессии парламента. Вопрос, сможет ли собрать правительство голоса – не уверен. Но не исключаю, что так как подобное решение критически важно для правительства, то мы увидим, что для того, чтобы хватило голосов, будет задействовать метод, о котором рассказывал Онищенко, и просто будет устроена скупка недостающих голосов в зале.

Кто боится отставки правительства? Кто может поддержать Гройсмана в пенсионной реформе, а кто — нет?

— Дело в том, что, наверное, отставки Гройсмана боится только сам Гройсман, дело в том, что у него и так не было какой-то особой поддержки в парламенте, так как в коалиции нет физически большинства, у них нет 226 голосов, то есть все правительственные законопроекты с трудом удавались, там были сигнальные голосования, потом неоднократные переголосования, поэтому тут, скорее, я думаю, больше вопрос политический. Если, допустим, на уровне президента будет решено о том, чтобы заменить премьер-министра, допустим, под новый формат коалиции, то тогда, я думаю, вот эти подобные заявления Гройсмана – это просто он так себе готовит мягкую соломку для того, чтобы потом у него формально был повод, почему у нас произошла смена премьера.

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И провал пенсионной реформы, если такой случится, Гройсман может использовать как повод, чтобы уйти в отставку?

— Да, но он не хочет идти в отставку – это очевидно. Это может произойти только, если будет в первую очередь на это желание президента, потому что, скажем, необходим какой-то новый громоотвод, так как этот уже практически полностью сломался. Так что, я считаю, что отставка правительства возможна, но опять-таки, это преждевременные слухи, потому что его чисто технически особо не на кого поменять. Там очень короткая скамья запасных.

А относительно "скамейки запасных", кого можете назвать?

— Да там, скажем так, особо-то никого и нету у президента. У него в особо близких товарищах остался, наверное, только Луценко и Гонтарева. Ходили слухи о том, что, возможно, это может быть Луценко, но тогда непонятно, кто будет Генеральным прокурором, то есть их с Гройсманом только менять местами. Возможно, кандидатура Турчинова еще рассматривалась, потому что он не является в принципе политически опасным для президента, тут же самое главное, чтобы премьер-министр потом не начал баллотироваться в президенты, что в принципе для Петра Алексеевича не нужно. А у нас предыдущие президенты стартовали с премьерского кресла, поэтому тут надо еще подобрать такую кандидатуру, которая была бы с одной стороны и ручная, и, с другой стороны, согласилась выполнять функцию такого громоотвода и собирать весь негатив за те, по большому счету, антисоциальные решения, которые придется проводить из-за требований МВФ.

Очередные переговоры с МВФ ожидаются 16 мая относительно пенсионной реформы, чего от них ожидать?

— Все переговоры с МВФ сводятся в принципе к одному требованию МВФ, для МВФ не столь важно, какой будет пенсионный возраст, и какая будет минимальная пенсия, для них важно максимально сбалансировать бюджет, чтобы он был бездефицитным. На сегодняшний день дефицит Пенсионного фонда порядка 140 млрд грн – это колоссальная сумма, и под это и надо проводить пенсионную реформу. То есть эта пенсионная реформа, вопрос в том, в каком виде она будет проводиться, и к чему она приведет, к каким выплатам пенсий на сегодняшний день для пенсионеров и тех, кто выйдет завтра на пенсию, поэтому, скажем, вопрос этот уже давно перезрел даже. Просто тут самое главное, чтобы на переговорах с МВФ украинская сторона отстаивала максимально социально незащищенные слои населения, в этом плане – пенсионеров, а не просто шла по наиболее простому пути, допустим, поднять возраст или не повышать пенсии, то есть тут надо максимально ставить национальные интересы, а не просто идти на поводу у МВФ, который нам опять предложит один миллиард всего лишь.

Сама политика МВФ в целом не ведет к какому-то экономическому росту. Сейчас все, что они предлагают, я бы это сравнил с пациентом на подушке искусственного дыхания – он вроде как и живой, но никакой жизнедеятельности не проявляет, поэтому какого-то экономического прорыва от инициатив МВФ ожидать не стоит. Поэтому тут надо подумать, может, вообще стоит пересмотреть сотрудничество с этим фондом для того, чтобы перестать, по большому счету, закручивать все социальные гайки.

Возможно, дешевле для государства вообще отказаться от сотрудничества, чем потом десятками лет отдавать долги?

— Знаете, тут палка о двух концах. Полностью отказываться от сотрудничества с МВФ, это приведет к тому, что другие кредиторы тоже не захотят давать деньги Украине, потому что для них является решение МВФ маркером определенным. Просто надо пересмотреть, и вести с ними более жесткий диалог, чтобы отстаивать непосредственно интересы рядовых украинцев, а не сразу соглашаться на все их хотелки, которые они нам выписывают.

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