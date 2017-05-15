Корнейчук: ожидается пенсионный геноцид украинцев

РИА Новости Украина

В рамках грядущей пенсионной реформы минимальный страховой стаж для получения пенсии в Украине вскоре повысят до 25 лет. Об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая в вечернем эфире "112 Украина". "Мы считаем, что до 25 лет это абсолютно оптимальный стаж, который присущ большинству украинских граждан", - полагает премьер.

Однако, по мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, "так называемая пенсионная "реформа" будет заключаться в уменьшении количества украинцев, претендующих на получение пенсии…. Сознательно ли власть устраивает очередной пенсионный геноцид, зная, что получить стаж 25 лет можно в основном в бюджетной сфере, работая на копеечные зарплаты?". Такое мнение Корнейчук выразил на своей странице в Facebook.

"Как я и говорил еще с прошлого года, так называемая пенсионная "реформа" будет заключаться в уменьшении количества украинцев, претендующих на получение пенсии. Премьер Гройсман наконец-то публично проговорился — собираются повысить минимальный страховой стаж до 25 лет.

Что это значит на практике? Сейчас украинцам достаточно проработать 15 лет, чтобы претендовать на хоть какую-то пенсию. Это и есть минимальный страховой стаж. Пенсия будет ниже прожиточного минимума (нужен полный страховой стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), но все же — это пенсия.

Теперь для получения пенсии надо будет проработать официально 25 лет. Отсюда ряд вопросов:

1) Останется ли пенсия у тех украинцев, кто имеет до 25 лет стажа? Или им принудительно заменят пенсии на копеечное соцпособие?

2) Сколько сотен тысяч украинцев, проработавших официально менее 25 лет, лишатся пенсии, на которую рассчитывали в ближайшем будущем?

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3) Сознательно ли власть устраивает очередной пенсионный геноцид, зная, что получить стаж 25 лет можно в основном в бюджетной сфере, работая на копеечные зарплаты?

И еще хочу подчеркнуть. Власть постарается переложить ответственность за непопулярную реформу на МВФ. Дескать, это они требуют сократить количество действующих пенсионеров. Однако фонд работает совершенно иначе. В МВФ ставят условие для выделения траншей: вы должны уменьшить дефицит Пенсионного фонда. А уже Порошенко-Гройсман предлагают вариант пенсионного геноцида украинцев.

Кстати, аналогично было с тарифами. МВФ не требовал повысить в 10 раз тарифы на газ. Речь шла об уменьшении дефицита "Нефтегаза". И именно эта власть протолкнула самый легкий вариант — повысить тарифы. Поскольку сразу смекнула: украсть можно и из прибыли "Нефтегаза", и на субсидиях.

Как вы думаете: а куда пойдут сэкономленные пенсионные деньги? Ответ очевиден…", — пишет Корнейчук.