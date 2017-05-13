наверх
13.05.201716:34
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.09
  • USD26.47+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Общество

    Гройсман: страховой стаж для получения пенсии повысят

    Тема:

    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (54)

    (обновлено: )55424
    Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, он считает, что "до 25 лет - это абсолютно оптимальный стаж, который присущ большинству украинских граждан".
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В рамках пенсионной реформы минимальный страховой стаж для получения пенсии в Украине будет повышен до 25 лет. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает телеканал "112 Украина".

    Смотрите также: Гройсман о проверке затрат на проведение Евровидения

    "Мы считаем, что до 25 лет — это абсолютно оптимальный стаж, который присущ большинству украинских граждан", – пояснил он.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов покинуть свой пост, если не проведет в стране пенсионную реформу, однако убежден, что она состоится.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Фан-зона Евровидения в Киеве
    Евровидение-2017. В ожидании финала
    Дональд Трамп
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Борис Филатов. Архивное фото
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев