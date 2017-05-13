Гройсман: страховой стаж для получения пенсии повысят

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В рамках пенсионной реформы минимальный страховой стаж для получения пенсии в Украине будет повышен до 25 лет. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает телеканал "112 Украина".

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"Мы считаем, что до 25 лет — это абсолютно оптимальный стаж, который присущ большинству украинских граждан", – пояснил он.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов покинуть свой пост, если не проведет в стране пенсионную реформу, однако убежден, что она состоится.