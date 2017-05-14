Гройсман: с 1 октября в Украине вырастут пенсии

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает повысить пенсии с первого октября, если парламент поддержит пенсионную реформу. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

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"Мы разработали и в мае мы уже внесем (в Верховную Раду Украины – Ред.) эту реформу пенсионной системы. Мы хотим, чтобы она была справедливой. Мы нашли, много месяцев работали над формулой, чтобы обеспечить уже с первого октября повышение 5,6 млн пенсионерам пенсий от 200 до тысячи гривен. Это достаточно существенное повышение пенсий, и это повышение будет на постоянной основе, это не какие-то подачки", — отметил он.

Гройсман надеется, что парламент проголосует за пенсионную реформу. "Здесь очень важно получить поддержку украинского парламента. И мы будем рассчитывать на то, что мы совместно с коалицией, с президентом эту реформу проведем, а я беру на себя обязательство – я реализую эту реформу", — подчеркнул он.

Гройсман напомнил, что пенсионная реформа предусматривает отмену налогообложений пенсий для работающих пенсионеров, а также ею не допускается повышения пенсионного возраста.

По его словам, правительство нашло формулу, которая позволит без повышения пенсионного возраста свести к минимуму дефицит Пенсионного Фонда, который сегодня составляет около 140 млрд грн. "Мы за семь лет сможем или уменьшить этот дефицит, или довести его до нуля", — добавил он.

Ранее сообщалось, что в рамках пенсионной реформы минимальный страховой стаж для получения пенсии в Украине будет повышен до 25 лет.