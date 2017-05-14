наверх
14.05.201721:21
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.09
  • USD26.47+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Гройсман: с 1 октября в Украине вырастут пенсии

    Тема:

    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (55)

    (обновлено: )96
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает обеспечить уже с первого октября повышение 5,6 млн пенсионерам пенсий от 200 до тысячи гривен. По его словам, повышение будет на постоянной основе.
    Владимир Гройсман
    УНИАН

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает повысить пенсии с первого октября, если парламент поддержит пенсионную реформу. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

    Первомайский подарок: кому и на сколько повысили пенсии. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Первомайский подарок: кому и на сколько повысили пенсии

    Читайте также: Павлив о Порошенко: захотел – дал слово, захотел – забрал

    "Мы разработали и в мае мы уже внесем (в Верховную Раду Украины – Ред.) эту реформу пенсионной системы. Мы хотим, чтобы она была справедливой. Мы нашли, много месяцев работали над формулой, чтобы обеспечить уже с первого октября повышение 5,6 млн пенсионерам пенсий от 200 до тысячи гривен. Это достаточно существенное повышение пенсий, и это повышение будет на постоянной основе, это не какие-то подачки", — отметил он.

    Гройсман надеется, что парламент проголосует за пенсионную реформу. "Здесь очень важно получить поддержку украинского парламента. И мы будем рассчитывать на то, что мы совместно с коалицией, с президентом эту реформу проведем, а я беру на себя обязательство – я реализую эту реформу", — подчеркнул он.

    Гройсман напомнил, что пенсионная реформа предусматривает отмену налогообложений пенсий для работающих пенсионеров, а также ею не допускается повышения пенсионного возраста.

    По его словам, правительство нашло формулу, которая позволит без повышения пенсионного возраста свести к минимуму дефицит Пенсионного Фонда, который сегодня составляет около 140 млрд грн. "Мы за семь лет сможем или уменьшить этот дефицит, или довести его до нуля", — добавил он.

    Ранее сообщалось, что в рамках пенсионной реформы минимальный страховой стаж для получения пенсии в Украине будет повышен до 25 лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Павлив, политический эксперт
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Инаугурация Макрона
    Макрон - новый президент Франции
    Победителем конкурса "Евровидение-2017" стал португалец Сальвадор Собрал
    Евровидение-2017. Победа Португалии