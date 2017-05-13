Украина, несмотря на информатаки, подготовила Евровидение - Гройсман

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Украина подготовила Евровидение на высоком уровне, несмотря на информационные атаки о неспособности справиться с его подготовкой, считает премьер-министр Владимир Гройсман.

"И журналисты, и ваши в том числе, видели собственными глазами, что на самом деле "Евровидение" подготовлено на высоком уровне, мы видим и отзывы гостей", — сказал премьер в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что Украина подверглась большой информационной атаке, что не справится с подготовкой.

"Украина поддавалась бешеной атаке информационной, что все будет плохо, что не состоится конкурс, что мы не способны. Нет, украинцы способны, и сегодня мы это доказали, и не только способны провести шоу — я вообще считаю, что настало то время, когда должно возвращаться уважение к украинцам, не надо нас считать второстепенными людьми, страной третьего сорта, и то, что мы сегодня добились принятия необходимых решений по безвизовому режиму, это возобновление той же справедливости, не может быть ограничений", — сказал Гройсман.

Неделя Евровидения проходит в Киеве с 7 по 13 мая. Финал запланирован на 13 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

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Логотипом Евровидения-2017 стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который организаторы перевели как "Уважаем разнообразие". Для фанатов и гостей фестиваля киевские власти организовали несколько фан-зон и гостевых площадок в разных частях города. На них будет организована трансляция мероприятий конкурса, а также пройдут различные культурные и художественные акции. Также в центре украинской столицы разместились традиционные для всех конкурсов Евровидение локации — Eurovision Village, EuroClub, Euro Fan Cafe.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.