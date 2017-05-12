Гройсман о проверке затрат на проведение Евровидения

Глава правительства Владимир Гройсман намерен проверить, имели ли место незаконные растраты государственных средств, выделенных на проведение в Украине международного песенного конкурса Евровидения.

"Я буду настаивать и коллеги это знают, я говорил это еще на первом заседании нашего организационного комитета, мы тратим деньги, делаем это рационально, максимально эффективно, но, как только будет завершено Евровидение, я лично обращусь к всех контролирующих органов, провести проверку закупок и всего прочего. Если все эффективно – я пожму руку и поблагодарю, а если нет, то каждый, кто поставил свою подпись, будет нести за это ответственность", — заявил Гройсман в эфире "112 Украина".

Неделя Евровидения проходит в Киеве с 7 по 13 мая. Финал запланирован на 13 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

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Логотипом Евровидения-2017 стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который организаторы перевели как "Уважаем разнообразие". Для фанатов и гостей фестиваля киевские власти организовали несколько фан-зон и гостевых площадок в разных частях города. На них будет организована трансляция мероприятий конкурса, а также пройдут различные культурные и художественные акции. Также в центре украинской столицы разместились традиционные для всех конкурсов Евровидение локации — Eurovision Village, EuroClub, Euro Fan Cafe.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.