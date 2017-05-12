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    Гройсман о проверке затрат на проведение Евровидения

    Тема:

    Евровидение-2017. В ожидании финала (51)

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    По словам премьер-министра, как только будет завершен музыкальный конкурс Евровидение, он лично обратится ко всем контролирующим органам, чтобы провести проверку закупок.
    Канал на Youtube "112 Украина"

    Глава правительства Владимир Гройсман намерен проверить, имели ли место незаконные растраты государственных средств, выделенных на проведение в Украине международного песенного конкурса Евровидения. 

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    "Я буду настаивать и коллеги это знают, я говорил это еще на первом заседании нашего организационного комитета, мы тратим деньги, делаем это рационально, максимально эффективно, но, как только будет завершено Евровидение, я лично обращусь к всех контролирующих органов, провести проверку закупок и всего прочего. Если все эффективно – я пожму руку и поблагодарю, а если нет, то каждый, кто поставил свою подпись, будет нести за это ответственность", — заявил Гройсман в эфире "112 Украина".

    Неделя Евровидения проходит в Киеве с 7 по 13 мая. Финал запланирован на 13 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

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    Логотипом Евровидения-2017 стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который организаторы перевели как "Уважаем разнообразие". Для фанатов и гостей фестиваля киевские власти организовали несколько фан-зон и гостевых площадок в разных частях города. На них будет организована трансляция мероприятий конкурса, а также пройдут различные культурные и художественные акции. Также в центре украинской столицы разместились традиционные для всех конкурсов Евровидение локации — Eurovision Village, EuroClub, Euro Fan Cafe.

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    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.

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