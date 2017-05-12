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    Второй полуфинал Евровидения: выступления победителей

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    Евровидение-2017. Второй полуфинал (37)

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    Во вторник, 9 мая, состоялся первый полуфинал конкурса, по результатам которого определилась первая десятка финалистов. В финале, который пройдет 13 мая, выступят конкурсанты из 26 стран.
    Канал на Youtube Eurovision Song Contest

    В Киеве в четверг вечером, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2017, по  итогам которого стала известна вторая десятка финалистов.

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    Вашему вниманию предлагают выступления победителей второго полуфинала Евровидения-2017.

    Болгария. Кристиан Костов — Beautiful Mess:

    Белоруссия. Naviband — "Гісторыя майго жыцця":

    Хорватия. Жак Хоудек — My Friend:

    Венгрия. Йоци Папаи – Origo:

    Дания. Аня Ниссен — Where I Am:

    Израиль. IMRI — I Feel Alive:

    Румыния. Илинка и Алекс Флоря — Yodel It!:

    Норвегия. JOWST — Grab the Moment:

    Австрия. Натан Трент — Running On Air:

    Нидерланды. O'G3NE — Lights and Shadows:

    Во вторник, 9 мая, состоялся первый полуфинал конкурса, по результатам которого определилась первая десятка финалистов

    Таким образом, в финале, который пройдет 13 мая, выступят конкурсанты из 26 стран (представители стран "Большой пятерки", а также страны-хозяйки): Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Румынии, Израиля, Норвегии, Нидерландов, Австрии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Украины.  

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    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.

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