Второй полуфинал Евровидения: выступления победителей

В Киеве в четверг вечером, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2017, по итогам которого стала известна вторая десятка финалистов.

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Вашему вниманию предлагают выступления победителей второго полуфинала Евровидения-2017.

Болгария. Кристиан Костов — Beautiful Mess:

Белоруссия. Naviband — "Гісторыя майго жыцця":

Хорватия. Жак Хоудек — My Friend:

Венгрия. Йоци Папаи – Origo:

Дания. Аня Ниссен — Where I Am:

Израиль. IMRI — I Feel Alive:

Румыния. Илинка и Алекс Флоря — Yodel It!:

Норвегия. JOWST — Grab the Moment:

Австрия. Натан Трент — Running On Air:

Нидерланды. O'G3NE — Lights and Shadows:

Во вторник, 9 мая, состоялся первый полуфинал конкурса, по результатам которого определилась первая десятка финалистов.

Таким образом, в финале, который пройдет 13 мая, выступят конкурсанты из 26 стран (представители стран "Большой пятерки", а также страны-хозяйки): Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Румынии, Израиля, Норвегии, Нидерландов, Австрии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Украины.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.