Что украинцы думают о Евровидении и кому прочат победу

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Накануне, 11 мая, состоялся второй полуфинал Евровидения. Гранд-финал международного песенного конкурса состоится в субботу, 13 мая. По результатам полуфинала в финал вошли 10 из 18 участников. Это представители Австрии, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Хорватии, Норвегии, Белоруссии, Болгарии и Израиля.

Помимо них в финал прошли еще десять участников Евровидения первого полуфинала, который прошел 9 мая, а шесть конкурсантов оказались в финале автоматически.

В том числе в финале группа O.Torvald, которая представляет Украину. По правилам конкурса, представитель страны, которая принимает Евровидение, попадает в финал автоматически.

Свое мнение о том, как проходит Евровидение, выразили слушатели радиостанции Голос Столицы.

Имеет ли шансы группа O.Torvald выиграть второй год подряд на Евровидении?



Виктор, Киев: Думаю, показательный момент, что мы прошли в финал. Думаю, конечно, выиграть мы вряд ли сможем, мне кажется, лучше выступил даже Monatik, который в первой части был. Я думаю, он выиграл бы. К сожалению, думаю, не выиграем. Не знаю, кто выиграет, но мы не выиграем. Пока даже не могу назвать фаворита. Мне парочка стран нравится, но фаворита нет. В приоритете Дания и Чехия.

За участников какой страны вы отдадите свой голос?



Катерина, Киев: Я обычно слежу за проведением Евровидения, и на сегодняшний день у меня есть троечка стран, за которые, конечно, я буду болеть, сжав кулаки, в субботу. Это в первую очередь Белоруссия, Азербайджан и Молдова. Мне очень нравится то, что белорусы поют на своем языке. Я считаю, что это одна из причин, которую надо ликвидировать.

Почему все поют на английском языке? Мне понравилась песня азербайджанского дуэта и очень интересна была свадебная песня молдаван. Поэтому, наверное, я буду голосовать за белорусов. По поводу нашей команды, я им желаю, конечно, успехов и удачи, но сомневаюсь в их победе.

Какие перспективы украинских участников на этом Евровидении?



Галина, Киев: Я когда услышала название этой музыкальной группы O.Torvald, у меня сразу появилось такое ощущение, что это название вульгарное и брутальное. И я ничего не жду хорошего от этой группы.

Считаете ли вы, что Украина может выигрывать два года подряд?



Олесь, Киев: Какая бы ни была наша группа великая и классная, у нас шансов очень немного. Это как снаряд два раза. Даже чисто судьи не отдадут. Скажут, ребята, вы и так за последние десять лет отметились чаще, чем другие страны.

Достойно ли Киев принимает иностранцев? REUTERS Gleb Garanich Евровидение-2017: как прошел второй полуфинал конкурса

Станислав: Я хочу сказать, что потрясающая группа, и гордость, которая есть в моем сердце и в настроениях моих самых ближайших людей, за то что этот конкурс проходит у нас, в нашей стране, с нашими ребятами. Всем нужно отдать должное и это потрясающий прорыв. Надо наслаждаться этой ситуацией и конечно же голосовать за наших. Свои есть свои. Эти все кулуарные разговоры о том, есть ли там какая-то подковерная борьба, наверное, есть, это нормально. Но лично мне очень нравятся ребята из Молдавии, и наверное на второе место я бы поставил их. На первом полуфинале, там из Латвии была девочка, она не прошла. Мне импонирует легкая танцевальная музыка.

Считаете ли вы, что конкурс связан с политикой?

Виталий: К сожалению, конкурс Евровидение уже давно превратился из конкурса песни в конкурс исполнителей. И этот конкурс исполнителей стал очень политизирован. Да еще, как говорится, национализирован. То есть обозначились три такие основные группы зрителей-слушателей, которые голосуют и выбирают. Это прежде всего мусульманская группа, потом славянская и все остальные. Последние в общем-то так посматривают, но они не сильно интересуются. А самыми активными, судя по всему и по результатам, являются турки и албанцы. То есть мусульмане все европейские. Они самые щедрые, наверное, поскольку там звонки все-таки тоже какие-то платные. В прошлом году победила наша крымская татарка, побеждают часто и сами турки и азербайджанцы. И вот азербайджанцы в этом году тоже имеют шансы, наверное, победить. А что касается наших, то кому нужна такая морока, чтобы снова ставить Украину на первое место? Я думаю, что в ближайшие много лет нам это не светит.

У кого есть большие шансы победить на этом конкурсе?

Ира: Только вчера вернулась в Украину, поэтому о конкурсе не знаю, не следила, но все прочитала, что писали в СМИ. И мне уже в СМИ вбили гвоздик в голову, что наши не победят, они плохие и не годятся. СМИ здесь работает, наверное, не в нашу пользу, потому что прочитав, не слыша, я уже сделала такой вывод.

Ранее травести-дива Монро в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что волонтеры Евровидения говорят на трех языках — украинском, русском и английском, также вдоль дороги от метро к МВЦ стоят кордоны полицейских.