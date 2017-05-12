Фотоитоги 12 мая: второй полуфинал Евровидения, взрывы в Риме и Пакистане

В Киеве состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, по итогам которого стала известна вторая десятка финалистов.

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Во вторник, 9 мая, состоялся первый полуфинал конкурса, по результатам которого определилась первая десятка финалистов.

Таким образом, в финале, который пройдет 13 мая, выступят конкурсанты из 26 стран (представители стран "Большой пятерки", а также страны-хозяйки): Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Румынии, Израиля, Норвегии, Нидерландов, Австрии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Украины.

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Взрыв произошел в пятницу утром на улице Авентино в центре итальянской столицы. Взорвалось примитивное устройство, которое было заложено между двумя автомашинами, припаркованными на стоянке у почтового отделения. По другим данным, в частности, как отмечает влиятельная римская газета Il Messaggero, взрывных устройств, начиненных горячей жидкостью, было два.

При взрыве у почтового отделения в центре Рима, по последним данным, никто не пострадал, заявила пресс-атташе посольства РФ в Италии Мария Кучук.

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