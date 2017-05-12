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    Фотоленты

    Фотоитоги 12 мая: второй полуфинал Евровидения, взрывы в Риме и Пакистане

    Тема:

    Евровидение-2017. В ожидании финала (47)

    (обновлено: )51
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    Взрыв произошел в пятницу утром на улице Авентино в центре итальянской столицы.
    Взрыв произошел в пятницу в округе Мастунг. Кортеж вице-председателя сената Маулана Абдулы Гафура Хайдери был подорван, когда он возвращался с мероприятия. Хайдери госпитализирован в военную клинику Кветты с незначительным травмами. Также известно о 35 пострадавших.
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    Участники акции протеста возле здания городского совета в Тернополе. Активисты блокируют вход в городской совет. Они стараются не пропустить на сессию трех депутатов от Свободы, которых недавно исключили из партии.
    Смертельная авария, которая произошла между населенными пунктами Покровск и Селидов.
    Спасатели стоят рядом с грузовиком, перевозящим напитки, который разбился на пригородном железнодорожном переезде в Хоргене, Швейцария
    Последствия масштабного наводнения в Квебеке, Канада.
    Открытие Аллеи памяти погибших бойцов АТО в Днепре
    В Киеве презентовали туристический путеводитель Kyiv City Guide
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    "Евровидение-2017" - второй полуфинал.
    REUTERS Gleb Garanich
    Взрыв произошел в пятницу утром на улице Авентино в центре итальянской столицы.
    Взрыв произошел в пятницу утром на улице Авентино в центре итальянской столицы. Взорвалось примитивное устройство, которое было заложено между двумя автомашинами, припаркованными на стоянке у почтового отделения. По другим данным, в частности, как отмечает влиятельная римская газета Il Messaggero, взрывных устройств, начиненных горячей жидкостью, было два.
    Andreas SOLARO / AFP
    Взрыв произошел в пятницу в округе Мастунг. Кортеж вице-председателя сената Маулана Абдулы Гафура Хайдери был подорван, когда он возвращался с мероприятия. Хайдери госпитализирован в военную клинику Кветты с незначительным травмами. Также известно о 35 пострадавших.
    Взрыв произошел в пятницу в округе Мастунг. Кортеж вице-председателя сената Маулана Абдулы Гафура Хайдери был подорван, когда он возвращался с мероприятия. Хайдери госпитализирован в военную клинику Кветты с незначительным травмами. Также известно о 35 пострадавших.
    BANARAS KHAN / AFP
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых "Пиратов Карибского моря".
    REUTERS Aly Song
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых "Пиратов Карибского моря".
    REUTERS Aly Song
    Участники акции протеста возле здания городского совета в Тернополе. Активисты блокируют вход в городской совет. Они стараются не пропустить на сессию трех депутатов от Свободы, которых недавно исключили из партии.
    Участники акции протеста возле здания городского совета в Тернополе. Активисты блокируют вход в городской совет. Они стараются не пропустить на сессию трех депутатов от "Свободы", которых недавно исключили из партии.
    УНИАН
    Смертельная авария, которая произошла между населенными пунктами Покровск и Селидов.
    Смертельная авария, которая произошла между населенными пунктами Покровск и Селидов.
    Вячеслав Аброськин, facebook
    Спасатели стоят рядом с грузовиком, перевозящим напитки, который разбился на пригородном железнодорожном переезде в Хоргене, Швейцария
    Спасатели стоят рядом с грузовиком, перевозящим напитки, который разбился на пригородном железнодорожном переезде в Хоргене, Швейцария
    REUTERS Arnd Wiegmann
    Последствия масштабного наводнения в Квебеке, Канада.
    Последствия масштабного наводнения в Квебеке, Канада.
    REUTERS Christinne Muschi
    Открытие Аллеи памяти погибших бойцов АТО в Днепре
    Открытие Аллеи памяти погибших бойцов АТО в Днепре.
    УНИАН
    В Киеве презентовали туристический путеводитель Kyiv City Guide
    В Киеве презентовали туристический путеводитель Kyiv City Guide.
    УНИАН

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    "Евровидение-2017" - второй полуфинал.

    В Киеве состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, по итогам которого стала известна вторая десятка финалистов.

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    Во вторник, 9 мая, состоялся первый полуфинал конкурса, по результатам которого определилась первая десятка финалистов

    Таким образом, в финале, который пройдет 13 мая, выступят конкурсанты из 26 стран (представители стран "Большой пятерки", а также страны-хозяйки): Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Румынии, Израиля, Норвегии, Нидерландов, Австрии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Украины.  

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    Взрыв произошел в пятницу утром на улице Авентино в центре итальянской столицы. Взорвалось примитивное устройство, которое было заложено между двумя автомашинами, припаркованными на стоянке у почтового отделения. По другим данным, в частности, как отмечает влиятельная римская газета Il Messaggero, взрывных устройств, начиненных горячей жидкостью, было два.

    При взрыве у почтового отделения в центре Рима, по последним данным, никто не пострадал, заявила пресс-атташе посольства РФ в Италии Мария Кучук.

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