Появились кадры из разрушенного взрывом банка в центре Николаева

Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту взрыва в одном из отделений банка в Николаеве, сообщает в четверг пресс-служба управления полиции в Николаевской области.

Ранее местные СМИ сообщали, что неизвестные устроили взрыв у дверей банка "Пивденный" в центре Николаева, взрывной волной выбило окна квартир в соседнем доме. По данным полиции, в результате подрыва неизвестным предметом было повреждено помещение банка, расположенного на первом этаже жилого дома. Пострадавших в результате взрыва нет.

Смотрите также: На месте разрушительного взрыва возле банка в Николаеве

"По факту взрыва, который произошел в одном из николаевских банков, правоохранители начали уголовное производство", — говорится в сообщении.

Осмотрев место происшествия, правоохранители изъяли обломки поврежденного имущества, назначено проведение экспертизы. Дело возбуждено по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.