наверх
11.05.201711:33
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79- 0.27
  • USD26.46- 0.05
Рубрики
Ещё
    Видео

    Разборки по-николаевски: "азовцы" выложили видео драки в офисе "афганцев"

    Тема:

    Эхо Дня Победы: взрывоопасные Днепр и Николаев (207)

    (обновлено: )48701
    Члены партий ВО "Свобода", "Национальный корпус", основанной на базе "Азова", а также участники АТО 10 мая заблокировали офис союза воинов-интернационалистов в Николаеве, после чего между ними произошла драка. Кадры событий появились на канале "Нацкорпуса".
    "Национальный корпус Николаев"/Youtube

    Местное издание "Новости-N" накануне сообщило, что около 30 представителей праворадикальных организаций Николаева, включая членов "Национального корпуса", созданного на базе нацбатальона "Азов", напали на офис Ассоциации ветеранов Афганистана и избили главу организации. По информации СМИ, несколько человек пришли в офис организации под видом "парламентеров" поговорить о стычке во время празднования Дня Победы, однако разговор не состоялся — следом за ними в офис ворвались неизвестные в масках.

    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Преступности.Нет
    Эхо 9 мая. "Азов" ворвался в офис "афганцев" в Николаеве

    По данным пресс-службы областной полиции, в результате драки четыре человека пострадали, девять были задержаны. Согласно сообщению, во время общения члены общественных объединений обратили внимание на наличие в помещении символики, которая, по их мнению, относится к запрещенной в Украине, из-за чего началась драка.

    Читайте также: Кровавые разборки у офиса "афганцев" в Николаеве. Подробности

    Как пишут местные СМИ, праворадикалы не скрывают, что нападение на офис "афганцев" — это месть за инцидент во время празднования Дня Победы: в городе на колонну воинов-интернационалистов и ветеранов МВД, которые прошлись шествием к мемориалу воинов-ольшанцев в честь Дня Победы, на улице Адмиральской напали "Азов" и представители праворадикальных организаций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эхо Дня Победы: взрывоопасные Днепр и Николаев
    Михаил Погребинский
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Евровидение-2017. Второй полуфинал
    Железнодорожный вокзал в Киеве
    Криминальная Украина: беспредел и насилие