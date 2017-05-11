Разборки по-николаевски: "азовцы" выложили видео драки в офисе "афганцев"

Местное издание "Новости-N" накануне сообщило, что около 30 представителей праворадикальных организаций Николаева, включая членов "Национального корпуса", созданного на базе нацбатальона "Азов", напали на офис Ассоциации ветеранов Афганистана и избили главу организации. По информации СМИ, несколько человек пришли в офис организации под видом "парламентеров" поговорить о стычке во время празднования Дня Победы, однако разговор не состоялся — следом за ними в офис ворвались неизвестные в масках.

По данным пресс-службы областной полиции, в результате драки четыре человека пострадали, девять были задержаны. Согласно сообщению, во время общения члены общественных объединений обратили внимание на наличие в помещении символики, которая, по их мнению, относится к запрещенной в Украине, из-за чего началась драка.

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Как пишут местные СМИ, праворадикалы не скрывают, что нападение на офис "афганцев" — это месть за инцидент во время празднования Дня Победы: в городе на колонну воинов-интернационалистов и ветеранов МВД, которые прошлись шествием к мемориалу воинов-ольшанцев в честь Дня Победы, на улице Адмиральской напали "Азов" и представители праворадикальных организаций.