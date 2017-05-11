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    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве

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    (обновлено: )467
    Взрывная волна была настолько сильной, что в результате инцидента повылетали стекла в окнах квартир 3 и 4 этажей, расположенных в доме рядом со зданием банка.
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    news.pn

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В центре Николаева прогремел мощный взрыв, сообщает "Преступности.НЕТ". Взрыв произошел в здании, расположенном по проспекту Центральному в районе улицы вторая Слободская в котором располагается банк "Пивденный".

    news.pn
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    news.pn
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве

    "Неизвестные подорвали входные двери в банк. Взрывная волна была настолько сильной, что в результате нее повылетали стекла в окнах квартир 3 и 4 этажей, расположенных в доме рядом со зданием банка", — сообщает корреспондент издания.

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    На место происшествия сразу же прибыло пять экипажей сотрудников патрульной полиции Николаева и сотрудники ГСЧС.

    По предварительной информации пострадавших нет несмотря на то, что куски двери банка разлетелись в радиусе двадцати метров. Вместе с тем, стоит отметить, что после взрыва многие жители дома выбежали на улицу.

    В данный момент на место происшествия уже прибыла следственно-оперативная группа Национальной полиции и оперативники СБУ. Взрывотехники обследуют место взрыва.

    Ранее сообщалось, что около 30 представителей праворадикальных организаций Николаева, включая членов Гражданского корпуса "Азов", напали на офис Ассоциации ветеранов боевых действий в Афганистане и воинов запаса.

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