Полиция сообщила подробности нападения на офис "афганцев" в Николаеве

Преступности.Нет

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В драке в офисе афганцев в Николаеве пострадали четыре человека, девять были задержаны, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Читайте также: Драку заказывали? 9 мая в Николаеве

По данным полиции, из объяснений участников драки в офисе "Украинского союза ветеранов Афганистана Николаевского областного союза воинов-интернационалистов и запаса" по ул. Никольской, стало понятно, что группа представителей нескольких общественных объединений пришли в офис, чтобы обсудить вчерашнюю стычку.

"Во время общения представители общественных объединений обратили внимание на наличие в помещении символики, которая, по их мнению, относится к запрещенной Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", из-за чего началась драка", — сообщила полиция.

Драку разняли прибывшие на вызов полицейские. Для выяснения обстоятельств инцидента и степени вины участников в Центральный отдел полиции доставили девять человек.

К врачам за медицинской помощью обратились четверо членов Николаевского областного союза воинов-интернационалистов, у которых зафиксированы телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия.

Ранее сообщалось, что около 30 представителей праворадикальных организаций Николаева, включая членов Гражданского корпуса "Азов", напали на офис Ассоциации ветеранов боевых действий в Афганистане и воинов запаса.