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    "Азов" ворвался в офис "афганцев" в Николаеве

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    Эхо Дня Победы: взрывоопасные Днепр и Николаев (183)

    (обновлено: )1932018
    По данным местного издания, всего в помещении находились семь человек. Мужчины в масках ворвались в офис и начали крушить флаги в приемной. Пострадали несколько "афганцев".
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    novosti-n.org

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Около 30 представителей праворадикальных организаций Николаева, включая членов Гражданского корпуса "Азов", в среду напали на офис Ассоциации ветеранов боевых действий в Афганистане и воинов запаса.

    "Около 11.00 в офис пришло несколько человек под видом "парламентеров" — поговорить о вчерашней стычке во время празднования Дня Победы. Однако разговор не состоялся — следом за "парламентерами" в офис ворвались неизвестные в масках и начали крушить флаги, стоявшие в приемной", — пишет местное интернет-издание "Новости-N".

    novosti-n.org
    "Азов" ворвался в офис "афганцев" в Николаеве

    Согласно сообщению, в момент нападения в офисе находились семь человек.

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    "Первым к нападавшим выскочил глава Ассоциации Юрий Соловей, следом за ним еще двое. Соловья и его товарищей тут же сбили с ног и начали избивать. Больше всего досталось именно Соловью — ему пробили голову металлическим прутом, у него открытый перелом пальца на левой руке, множественные ушибы", — сообщает издание, добавив, что были избиты еще три человека.

    novosti-n.org
    "Азов" ворвался в офис "афганцев" в Николаеве

    Нападавшие быстро покинули помещение, но остались под зданием. В настоящее время офис "афганцев" находится в оцеплении полиции. 

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    Люди, ворвавшиеся в офис, не скрывают, что нападение является местью за вчерашний инцидент во время празднования Дня Победы, говорится в сообщении.

    Накануне на колонну воинов-интернационалистов и ветеранов МВД, которые направлялись к Мемориалу в честь Дня Победы, напали представители "Азова". Несколько человек подошли к колонне и бросили петарду и дымовую шашку. "Афганцы" задержали нескольких нападавших и до того, как вмешалась полиция, "успели намять им бока", пишут местные СМИ. 

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