Столкновения на День Победы: полиция расследует восемь дел

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Полиция открыла восемь уголовных производств по расследованию стычек на 9 мая в ряде городов, сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич.

Накануне в ходе маршей и шествий сообщалось о столкновениях в Киеве, Днепре, Житомире, Запорожье, Мелитополе, Одессе.

"За различные правонарушения в отделы полиции были приглашены 89 человек. Кроме того, полицейскими в пяти регионах государства открыто 8 уголовных производств", — цитирует Фацевича пресс-служба Нацполиции.

Напомним, в среду ветераны АТО объявили в среду об общем сборе в Днепре из-за событий, произошедших во время празднования Дня Победы.