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    Столкновения на День Победы: полиция расследует восемь дел

    Тема:

    Украина, 9 мая: с маршами и драками. Итоги (175)

    (обновлено: )25
    Как сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич, в результате различных правонарушений были задержаны 89 человек. Уголовные производства открыты в пяти областях.
    Стычка во время Марша Победы в Днепре
    УНИАН

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Полиция открыла восемь уголовных производств по расследованию стычек на 9 мая в ряде городов, сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич.

    9 мая в Днепре
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    Накануне в ходе маршей и шествий сообщалось о столкновениях в Киеве, Днепре, Житомире, Запорожье, Мелитополе, Одессе.

    "За различные правонарушения в отделы полиции были приглашены 89 человек. Кроме того, полицейскими в пяти регионах государства открыто 8 уголовных производств", — цитирует Фацевича пресс-служба Нацполиции.

    Напомним, в среду ветераны АТО объявили в среду об общем сборе в Днепре из-за событий, произошедших во время празднования Дня Победы.

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