Фотоитоги 10 мая: нападение на офис "афганцев" в Николаеве, львовский мусор, майский снег

Во среду, 10 мая, около 30 представителей праворадикальных организаций Николаева, включая членов Гражданского корпуса "Азов", напали на офис Ассоциации ветеранов боевых действий в Афганистане и воинов запаса.

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В Чернигове резко ухудшилась погода: понизилась температура и выпал снег. Интернет-пользователи активно делятся фотографиями последствий снегопада в социальных сетях.

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