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10.05.201718:56
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    Фотоленты

    Фотоитоги 10 мая: нападение на офис "афганцев" в Николаеве, львовский мусор, майский снег

    (обновлено: )8001
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    На Волыни задержали 4 фуры с львовским мусором
    Снег в Чернигове
    Фестиваль Касон, также известный как День Весака в Янгоне, Мьянма
    Швейцарский национальный банк презентовал в Берне новые 20 франков
    Глава НБУ Валерия Гонтарева и первый заместитель губернатора Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве
    Пожарные на месте взрыва в Сан-Исидро, Мексика
    Уходящий президент Франции Франсуа Олланд и избранный президент Эммануэль Макрон на церемонии, посвященной годовщине отмены рабства в Люксембургском саду в Париже
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Марш памяти Никто не забыт, ничто не забыто
    Марш памяти Никто не забыт, ничто не забыто
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Преступности. Нет
    На Волыни задержали 4 фуры с львовским мусором
    volynpost.com
    Снег в Чернигове
    vk.com/chernihiv_kisel
    Фестиваль Касон, также известный как День Весака в Янгоне, Мьянма
    Фестиваль Касон, также известный как День Весака в Янгоне, Мьянма
    REUTERS Soe Zeya Tun
    Швейцарский национальный банк презентовал в Берне новые 20 франков
    Швейцарский национальный банк презентовал в Берне новые 20 франков
    REUTERS Denis Balibouse
    Глава НБУ Валерия Гонтарева и первый заместитель губернатора Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве
    Глава НБУ Валерия Гонтарева и первый заместитель губернатора Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Пожарные на месте взрыва в Сан-Исидро, Мексика
    Пожарные на месте взрыва в Сан-Исидро, Мексика
    REUTERS Imelda Medina
    Уходящий президент Франции Франсуа Олланд и избранный президент Эммануэль Макрон на церемонии, посвященной годовщине отмены рабства в Люксембургском саду в Париже
    Уходящий президент Франции Франсуа Олланд и избранный президент Эммануэль Макрон на церемонии, посвященной годовщине отмены рабства в Люксембургском саду в Париже
    REUTERS Eric Feferberg
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН
    Марш памяти Никто не забыт, ничто не забыто
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Марш памяти Никто не забыт, ничто не забыто
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    Во среду, 10 мая, около 30 представителей праворадикальных организаций Николаева, включая членов Гражданского корпуса "Азов", напали на офис Ассоциации ветеранов боевых действий в Афганистане и воинов запаса.

    Смотрите также: Эхо 9 мая. "Азов" ворвался в офис "афганцев" в Николаеве

    В Чернигове резко ухудшилась погода: понизилась температура и выпал снег. Интернет-пользователи активно делятся фотографиями последствий снегопада в социальных сетях.

    Смотрите также: Майское похолодание: в Чернигове выпал снег

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